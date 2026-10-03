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Alerta cu bombă de la Aeroportul Chișinău a fost falsă. Activitatea a revenit la normal

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Alerta cu bombă de la Aeroportul Chișinău a fost falsă. Activitatea a revenit la normal

Alerta cu bombă anunțată astăzi la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău nu s-a confirmat. Echipele specializate au încheiat verificările, iar activitatea aeroportului a fost reluată în regim normal, anunță Poliția de Frontieră.

Pasagerii își pot continua deplasările, după ce anterior au fost evacuați din terminal, iar procedura de înregistrare a fost suspendată pe durata verificărilor.

Poliția de Frontieră recomandă călătorilor să verifice în timp real statutul curselor pe panoul online al aeroportului, în cazul unor eventuale modificări provocate de întreruperea temporară a activității.

Autoritatea precizează că, împreună cu structurile responsabile de securitate, continuă să aplice măsuri pentru prevenirea situațiilor care ar putea pune în pericol siguranța cetățenilor și securitatea statului.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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