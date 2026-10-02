Alerta cu bombă la Aeroport s-a dovedit a fi una falsă

Potrivit informațiilor oferite de Poliția de Frontieră a R. Moldova, activitatea aeroportului a fost reluată în regim normal, iar pasagerii își pot continua deplasările.

„Recomandăm pasagerilor să consulte în timp real statutul zborurilor pe panoul online al aeroportului https://airport.md/en/passenger/online-panel și să urmărească informațiile oficiale.

Poliția de Frontieră, în cooperare cu structurile responsabile din domeniul securității, continuă să aplice măsuri de prevenire a oricăror situații care ar putea pune în pericol siguranța cetățenilor și securitatea statului”, este mesajul autorității de la frontieră.

Menționăm că, în după-amiaza zilei de 2 octombrie, autoritățile au fost alertate cu privire la o presupusă bombă la Aeroport. Ca urmare, toți pasagerii și personalul Aeroportului au fost evacuați, iar la fața locului au intervenit specialiștii pentru verificările necesare.

Deschide și O nouă alertă cu bombă pe Aeroportul din Chișinău. Pasagerii și personalul AIC, evacuați