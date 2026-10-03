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Alertă cu bombă la Aeroportul Chișinău. Pasagerii și personalul au fost evacuați

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Alertă cu bombă la Aeroportul Chișinău. Pasagerii și personalul au fost evacuați

Pasagerii și angajații Aeroportului Internațional „Eugen Doga” – Chișinău au fost evacuați după ce, în această după-amiază, a fost anunțată o alertă cu bombă. Procedura de înregistrare a pasagerilor a fost suspendată, iar programul unor zboruri ar putea suferi modificări.

Potrivit Poliției de Frontieră, polițiștii de frontieră au intervenit pentru evacuarea persoanelor aflate în terminal, iar la fața locului au fost solicitate subdiviziunile specializate ale Ministerului Afacerilor Interne.

Autoritățile urmează să efectueze verificările necesare pentru a stabili dacă alerta se confirmă.

În acest timp, procedura de check-in este suspendată. Poliția de Frontieră avertizează că situația ar putea determina modificări în programul curselor aeriene.

Călătorii care au zboruri programate pentru astăzi sunt îndemnați să verifice statutul acestora pe panoul online al aeroportului și să urmărească informațiile actualizate furnizate de autorități.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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