Alertă cu bombă la Aeroportul Chișinău. Pasagerii și personalul au fost evacuați

Potrivit Poliției de Frontieră, polițiștii de frontieră au intervenit pentru evacuarea persoanelor aflate în terminal, iar la fața locului au fost solicitate subdiviziunile specializate ale Ministerului Afacerilor Interne.

Autoritățile urmează să efectueze verificările necesare pentru a stabili dacă alerta se confirmă.

În acest timp, procedura de check-in este suspendată. Poliția de Frontieră avertizează că situația ar putea determina modificări în programul curselor aeriene.

Călătorii care au zboruri programate pentru astăzi sunt îndemnați să verifice statutul acestora pe panoul online al aeroportului și să urmărească informațiile actualizate furnizate de autorități.