Potrivit reprezentanților Poliției, persoana ar fi adăugat că este vorba despre un „atac terorist”.
Imediat, la fața locului s-au deplasat toate serviciile specializate, zona fiind încercuită.
O femeie a sunat la Serviciul 112, anunțând că în incinta Casei de Modă de pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt ar fi fost plasat un obiect exploziv. Cazul a fost înregistrat acum jumătate de oră.
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