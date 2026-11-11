Alertă de fraudă informatică. Mesaje false, expediate în numele Serviciului Fiscal de Stat

Potrivit SFS, mesajele frauduloase au subiectul „Transmiterea regulilor actualizate privind verificarea dărilor de seamă fiscale” și sunt expediate de pe adresa no-reply@sfc.md, care nu aparține instituției.

Autoritatea fiscală precizează că nu a transmis asemenea mesaje, iar documentele anexate nu sunt acte oficiale. Scopul acestora ar putea fi inducerea în eroare a contribuabililor, obținerea neautorizată a unor informații sau compromiterea dispozitivelor electronice.

În acest context, SFS recomandă cetățenilor să nu deschidă fișierele anexate, să nu acceseze linkurile suspecte și să nu introducă parole sau alte date solicitate pentru deschiderea documentelor. De asemenea, contribuabilii sunt îndemnați să verifice cu atenție adresa expeditorului, să nu răspundă mesajelor și să nu le retransmită altor persoane.

Persoanele care primesc asemenea mesaje sunt îndemnate să le ignore și să informeze imediat organele de drept, Serviciul Fiscal de Stat sau alte instituții competente.

Totodată, autoritatea fiscală recomandă verificarea informațiilor exclusiv prin intermediul paginii oficiale www.sfs.md și al conturilor instituției de pe rețelele de socializare.

Serviciul Fiscal de Stat îndeamnă contribuabilii la vigilență și avertizează că asemenea tentative de fraudă pot provoca prejudicii persoanelor care accesează documentele sau furnizează date confidențiale.