Alertă în Marea Neagră: O navă aflată în apropiere de Sulina ar fi fost lovită și a luat foc. 8 marinari sunt dați dispăruți

Alerta a fost dată în jurul orei 07:00, după ce marinarii aflați la bordul navei au solicitat ajutorul autorităților române, anunțând izbucnirea unui incendiu, transmite Digi24.RO.

Potrivit primelor informații, la bord se aflau 12 membri ai echipajului. Patru dintre aceștia sunt în siguranță, în timp ce ceilalți opt sunt dați dispăruți. Reprezentanții Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM) au trimis o navă de intervenție, iar la operațiunile de căutare și salvare participă și un elicopter.

Cauza incendiului nu a fost stabilită deocamdată. Marinarii aflați pe alte nave din apropiere susțin că ar fi văzut cum petrolierul a fost lovit de două drone. Autoritățile nu au confirmat însă această versiune.

Incidentul survine după o noapte în care autoritățile române au fost din nou în alertă din cauza activității dronelor în apropierea granițelor țării. Avioane de luptă au fost ridicate de la sol după ce radarele militare au detectat aparate de zbor fără pilot în apropiere de Sulina și în zona Insulei Șerpilor.

Potrivit Ministerului Apărării Naționale al României, la ora 01:34, o dronă a fost detectată în spațiul aerian românesc, după care a dispărut de pe radare deasupra apelor teritoriale ale țării. Un incident asemănător fusese înregistrat și în seara precedentă, la scurt timp după ora 20:00. Reprezentanții ministerului au precizat că nu au fost raportate alte pătrunderi în spațiul aerian național.

De asemenea, miercuri seară, un echipaj al ARSVOM a intervenit într-o altă misiune de salvare în zona Sulina, după ce o navă ar fi fost atacată. În acel caz, membrii echipajului nu au fost răniți și au rămas la bord, iar motoarele navei au continuat să funcționeze.