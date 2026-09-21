Alertă în sud-estul R. Moldova. O altă dronă a survolat spațiul aerian național

Potrivit Serviciului Operații Aeriene, obiectul a fost detectat venind din direcția localității Maiaki, regiunea Odesa, și a traversat frontiera de stat la ora 12:34, în direcția localității Palanca, raionul Ștefan Vodă. La ora 12:36, aparatul a părăsit spațiul aerian al Republicii Moldova și s-a îndreptat spre localitatea Bileaivka din Ucraina.

Serviciul Operații Aeriene anunță că monitorizează în continuare spațiul aerian, în coordonare cu autoritățile naționale și partenerii.

Menționăm că acesta este al doilea incident semnalat luni, 21 septembrie. În cursul nopții, un alt aparat de zbor neidentificat a traversat neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova.

Acesta a fost detectat la ora 00:17, deplasându-se dinspre regiunea Vinița, Ucraina, spre localitatea Hristovaia din regiunea transnistreană. Ulterior, obiectul s-a îndreptat spre nordul țării, fiind detectat în direcția orașului Dondușeni și apoi a raionului Briceni. La ora 00:44, acesta a dispărut în zona localității Tabani.

În urma incidentului, spațiul aerian din nordul Republicii Moldova a fost restricționat timp de 24 de minute, iar echipe ale Armatei Naționale și structurilor de forță au fost trimise în zona Tabani pentru verificări.