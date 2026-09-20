Alertă la Orhei și Călărași: localnicii au raportat obiecte zburătoare și o explozie

Potrivit IGP, în jurul orei 01:50, Poliția din Orhei a fost sesizată de un locuitor al satului Berezlogi, care a comunicat că a observat un obiect zburător asemănător unei drone. La scurt timp, în jurul orei 02:00, Poliția din Călărași a fost sesizată de un locuitor al satului Dereneu care a comunicat că a observat o lumină puternică pe cer, urmată de o explozie.

Imediat, oamenii legii au intervenit și au efectuat verificări în zonele indicate. În urma cercetărilor preliminare și a examinării terenului, inclusiv în extravilanul localităților menționate, nu au fost depistate fragmente, urme de impact sau incendii care să confirme producerea unei explozii la sol ori căderea vreunui obiect.

Totuși, polițiștii continuă verificările pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și documentarea cazului.