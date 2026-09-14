Alertă pe Nistru // Ucraina a propus reducerea debitului de la 60 la 22 m³/s. Chișinăul s-a opus

Propunerea a fost făcută în cadrul ședinței Comisiei Nistrene, după examinarea situației hidrologice. Cei 22 de metri cubi pe secundă reprezintă aproximativ volumul de apă care intră în prezent în lacul de acumulare Novodnistrovsk.

Potrivit ministrului Mediului, Gheorghe Hajder, partea moldovenească s-a opus unei asemenea reduceri, avertizând că aceasta ar însemna o diminuare prea bruscă a cantității de apă în aval. În urma argumentelor prezentate de Chișinău, partea ucraineană a acceptat majorarea debitului propus, însă noua valoare nu a fost suficientă pentru ca cele două părți să ajungă la un consens.

În lipsa unui acord, partea moldovenească a cerut amânarea ședinței și reluarea negocierilor în următoarele zile. Până acum, debitul deversat din lacul Novodnistrovsk a fost menținut la 60 de metri cubi pe secundă.

Discuțiile au loc pe fondul unei situații hidrologice alarmante în bazinul superior al Nistrului. Datele pentru perioada 1–13 septembrie arată că în lacul Novodnistrovsk au intrat, în medie, doar 22,7 metri cubi de apă pe secundă, în timp ce deversările au fost de aproape trei ori mai mari – 60 de metri cubi pe secundă.

Diferența uriașă dintre cantitatea de apă care intră și cea care este deversată duce la diminuarea accelerată a rezervelor lacului. Dacă la 1 septembrie nivelul apei era de 111,83 metri, acesta a coborât până la 111,38 metri, ceea ce înseamnă o pierdere de 45 de centimetri în doar două săptămâni.

Datele zilnice arată că situația s-a deteriorat puternic. De la un debit de intrare de 35 de metri cubi pe secundă la 1 septembrie, acesta a coborât în unele zile până la 16–19 metri cubi pe secundă. Pe 13 septembrie, în lac intrau doar 19 metri cubi de apă pe secundă.

Nici ploile din ultimele zile nu au schimbat situația. Deși au fost înregistrate precipitații pe teritoriul Republicii Moldova, în bazinul superior al Nistrului, aflat în Ucraina, cantitățile de precipitații nu au fost suficiente pentru refacerea rezervelor lacului Novodnistrovsk.

În aceste condiții, autoritățile de la Chișinău și Kiev urmează să reia discuțiile pentru a stabili volumul de apă care va fi deversat în aval. O eventuală reducere semnificativă a debitului ar urma să afecteze cantitatea de apă care ajunge pe cursul inferior al Nistrului.