UPDATE // Problemele tehnice de la postul vamal Giurgiulești-Galați, remediate. Traficul de mărfuri se desfășoară în regim normal

Știrea inițială!

Serviciul Vamal anunță că, la această oră, la punctul de trecere Giurgiulești-Galați sunt înregistrate dificultăți tehnice în funcționarea sistemului informațional utilizat de comisionarii din România pentru procesarea declarațiilor vamale ale transportatorilor de mărfuri. Potrivit SV, în aceste condiții, procesarea declarațiilor vamale este temporar afectată.

Conform informațiilor comunicate de autoritatea vamală din România, specialiștii tehnici întreprind măsurile necesare pentru remedierea situației și reluarea procesării declarațiilor vamale.

„Rugăm transportatorii să țină cont de această situație la planificarea deplasărilor și să manifeste înțelegere pentru eventualele întârzieri”, precizează instituția.