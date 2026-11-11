Alerte cu bombă în sute de şcoli în Italia, Marea Britanie şi Irlanda

Presa italiană scrie că premierul Giorgia Meloni a convocat o reuniune a Guvernului după ce 312 şcoli au primit ameninţări, scrie News.ro.

„Aceste semnalări par să ţină mai degrabă de o strategie menită să alarmeze şi îngrijoreze”, a scris pe reţele de socializare şefa Guvernului italian.

Această alertă de securitate intervine în contextul unor îngrijorări tot mai mari în Europa faţă de ameninţări ale unui „război hibrid” care au vizat supermarketuri, centre de colectare de sânge, traficul aerian şi posturi de televiziune.

Ministrul italian al Educaţiei Giuseppe Valditara a declarat la postul La7 că 300 de şcoli au primit ameninţări cu bombă şi a adăugat că numărul acestora poate creşte.

„În urma unei alerte cu bombă la scară naţională, ţinem să vă informăm că toţi elevii au fost conduşi într-un loc sigur şi rămân sub supravegherea personalului didactic”, i-a anunţat pe părinţi o şcoală de la Roma.

Numărul mare de şcoli vizat „demonstrează lipsa de credibilitate a ameninţării”, a declarat Valditara.

E-mailul trimis în Italia a fost semnat „Mihail Andropov, şeful Viliatului din Misoginistan”, potrivit unei surse guvernamentale.

Acelaşi semnatar a revendicat responsabilitatea unor e-mailuri cu ameninţări cu bombă trimise vineri unor redacţii de ştiri în Irlanda şi Bulgaria.

Ministrul italian al Apărării Guido Crosetto a declarat agenţiei italiene de ştiri Adnkronos că ameninţările de miercuri fac parte dintr-o strategie destul de clară, până acum, de a răspândi frica şi a crea îngrijorare".

„Nu este vorba întotdeauna despre ţări străine sau entităţi ostile. Există şi persoane care caută atenţie şi nebuni care, în momente ca acesta, abia aşteaptă să provoace teroare într-un oraş sau regiune”, a adăugat el.

Forţe de ordine anchetează cazul, a anunţat un purtător de cuvânt al Poliţiei din Roma.

Numeroase şcoli din Regatul Unit şi Irlanda de Nord au primit tot miercuri „mesaje ameninţătoare”, au anunţat forţele de poliţie, care consideră aceste incidente drept „false alerte”.

Poliţia din Irlanda de Nord a anunţat că anchetează cu privire la „e-mailuri cu ameninţări” trimise în peste 300 de şcoli de către o sursă din afara Regatului Unit.

Ameninţări asemănătoare au fost trimise în Scoţia.

În Irlanda, astfel de mesaje au fost trimise „unui anumit număr de instituţii şcolare”, anunţă poliţia, care consideră că „această ameninţare nu este credibilă şi nu recomandă” nicio evacuare.

Franţa l-a convocat pe ambasadorul Iranului la Paris, marţi, după ce a acuzat Teheranul de un atac cibernetic împotriva frigiderelor în sute de supermarketuri, săptămâna trecută. Ministerul iranian de Externe a respins drept „nefondate şi ostile” acuzaţii potrivit cărora în spatele acestor atacuri se află gardienii Revoluţiei.

Oficiali europeni sunt îngrijoraţi că aceste false ameninţări fac parte dintr-o campanie „hibridă” de perturbări atribuită de mulţi Rusiei, care vizează ţări care ajută Ucraina. Moscova a negat orice implicare.