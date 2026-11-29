Amintim că la turul al doilea al alegerilor pentru funcția de bașcan al Găgăuziei au participat 43 611 alegători, ceea ce reprezintă 33,65% din numărul celor înscriși în listele electorale. Pragul de participare de 20%, necesar pentru ca scrutinul să fie declarat valabil, a fost depășit.

Pe parcursul zilei, Poliția a înregistrat 18 incidente privind posibile încălcări ale legislației electorale, inclusiv 12 cazuri de presupusă transportare organizată a alegătorilor, două cazuri de agitație electorală și afișare a materialelor electorale, un caz de folosire a resurselor administrative și alte trei incidente.

Comisia Electorală Centrală precizează că rezultatele comunicate până la recepționarea documentelor electorale în original au caracter preliminar.