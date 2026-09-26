Alexandru Buhaniuc, campion mondial la kickboxing pentru tineret

Pentru a ajunge în finală, Alexandru Buhaniuc a disputat trei lupte, în care i-a învins pe doi reprezentanți ai Kazahstanului și pe un sportiv din Iordania. Toate cele trei confruntări s-au încheiat cu scorul de 3-0, după trei runde.

În finală, moldoveanul l-a învins pe Alan Kim din Kazahstan și și-a adjudecat titlul mondial. Kim a cucerit medalia de argint, iar bronzul a revenit reprezentanților Iordaniei Saad Al Deen Allidawi și Abdulelah Jarrar.

Republica Moldova a mai obținut o medalie la această competiție. Denis Melnic a cucerit bronzul în categoria Full Contact, tineret, până la 45 de kilograme.