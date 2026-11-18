Alexandru Bujorean consideră că actualul prag nu garantează, în sine, eficiența procesului de amalgamare. În opinia sa, unele localități ar putea constata peste câțiva ani că unirea primăriilor nu a dus nici la creșterea veniturilor administrației, nici la îmbunătățirea serviciilor pentru populație.

O altă propunere a edilului vizează garantarea reprezentării fiecărei localități în consiliul local, astfel încât interesele satelor incluse în noile structuri administrative să fie luate în considerare. Acesta a dat drept exemplu experiența orașului Leova, unde fiecare localitate rurală are reprezentanți în consiliul local.

„Atât eu, cât și colegii mei din echipă am reușit să păstrăm reprezentarea fiecărei localități. Pot spune că, în prezent, în consiliul local al orașului nostru sunt mai mulți reprezentanți ai localităților rurale decât ai orașului. Și consider că acest lucru este unul bun”, a declarat primarul.

Totodată, Alexandru Bujorean a subliniat că administrațiile locale trebuie să cunoască din timp atribuțiile pe care le vor avea după reformă. În viziunea sa, cele mai multe responsabilități pot fi exercitate la nivel local, cu condiția ca primăriile să dispună de resurse financiare și capacități administrative suficiente.

„Mi-aș dori foarte mult să vedem, în sfârșit, proiectele de lege, să putem examina nu doar schemele și conceptele, ci și atribuțiile care vor fi prevăzute concret în acest proiect de lege”, a menționat edilul.

Primarul consideră, de asemenea, că reforma trebuie să fie însoțită de descentralizare financiară. El a atras atenția că, deocamdată, nu sunt prevăzute suficiente mecanisme prin care o parte din impozitele și taxele încasate la bugetul național să fie redistribuite către bugetele locale.