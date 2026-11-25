Declarațiile au fost făcute de secretarul general adjunct al Cancelariei de Stat, Alexandru Iacub, în cadrul dezbaterii publice „Noua arhitectură a administrației publice locale: cum să consolidăm primăriile și să facem regiunile mai eficiente?”, organizată de Agenția de presă IPN.

Guvernul a aprobat astăzi două proiecte de lege care stabilesc noua organizare administrativ-teritorială a Republicii Moldova și modul de funcționare a autorităților publice locale după reformă. Astfel, numărul primăriilor urmează să fie redus de la 892 la 275.

Alexandru Iacub a precizat că documentele aprobate stabilesc noua hartă administrativă și clarifică atribuțiile autorităților locale. Un alt pachet legislativ, care va viza competențele financiare ale acestora, urmează să fie elaborat ulterior.

Potrivit oficialului, reforma are drept scop consolidarea capacităților administrative și financiare ale primăriilor. În prezent, peste 70% din veniturile acestora provin din transferurile de la bugetul de stat, ceea ce le limitează autonomia financiară.

„Scopul reformei nu este doar să redesenăm harta administrativă, ci să consolidăm capacitățile autorităților locale și sustenabilitatea lor financiară. Acum, mai mult de 70% din venituri sunt transferuri de la bugetul de stat și asta este o problemă. Trebuie să creștem independența financiară a autorităților locale și acest lucru este posibil prin majorarea competențelor pe domeniul fiscal”, a explicat Alexandru Iacub.

Referindu-se la calendarul implementării noilor atribuții fiscale, secretarul general adjunct al Cancelariei de Stat a menționat că acestea vor intra în vigoare pentru noile primării după scrutinul local din 2027.

„Noile competențe fiscale vor fi oferite noilor administrații locale imediat după alegerile locale din 2027. Noile primării, create în urma alegerilor din 2027, vor avea noi competențe, inclusiv fiscale. Noile primării vor începe să colecteze impozite, dar impactul acestor impozite va fi sesizat abia peste un an, în 2028”, a precizat Alexandru Iacub.