Nu mai vorbim despre simple încălcări ale spațiului aerian, ci despre o amenințare directă la adresa vieții cetățenilor noștri.

Moscova trebuie să înțeleagă că asemenea acțiuni nu pot rămâne fără consecințe.

Cred că a venit timpul să discutăm despre un set de măsuri concrete în raport cu Federația Rusă, care să fie aplicate gradual și proporțional, în funcție de gravitatea și repetarea acțiunilor sale agresive. Nu este vorba despre adoptarea simultană a tuturor acestor măsuri, ci despre instituirea unui mecanism de răspuns progresiv, astfel încât fiecare nouă încălcare a suveranității Republicii Moldova să atragă consecințe diplomatice, politice sau economice suplimentare.

1. Declararea lui Oleg Ozerov persona non grata și expulzarea acestuia de pe teritoriul Republicii Moldova.

2. Reducerea nivelului relațiilor diplomatice dintre Republica Moldova și Federația Rusă până la nivelul însărcinaților cu afaceri.

3. Introducerea regimului de vize pentru cetățenii Federației Ruse, cu instituirea unor controale suplimentare de securitate la intrarea în țară.

4. Interzicerea accesului pe teritoriul Republicii Moldova al mijloacelor de transport înmatriculate în Federația Rusă.

5. Instituirea unor interdicții individuale de intrare pentru cetățenii străini care au vizitat Federația Rusă și în privința cărora există riscuri concrete pentru securitatea națională.

6. Extinderea sancțiunilor economice și financiare împotriva persoanelor, companiilor și entităților ruse implicate în acțiunile de destabilizare a Republicii Moldova.

Mai mult, consider că aceste amenințări repetate la adresa securității Republicii Moldova justifică deschiderea unor negocieri cu România și Ucraina privind încheierea unor acorduri de alianță și asistență militară reciprocă, după modelul relației dintre Azerbaidjan și Turcia.

Neutralitatea nu poate însemna neputință, iar dreptul la autoapărare nu poate rămâne doar o prevedere pe hârtie. Este timpul să înțelegem că protestele diplomatice, oricât de ferme, nu sunt suficiente pentru a proteja securitatea țării și viața cetățenilor noștri. Republica Moldova are nevoie de măsuri concrete, nu doar de declarații de indignare.