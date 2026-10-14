Alexandru Tănase // Avizul Comisiei de la Veneția: Între disciplină și libertate

Există o diferență fundamentală între a reglementa activitatea Parlamentului și a reglementa libertatea deputaților. Prima ține de organizarea unei instituții. A doua privește însăși funcționarea parlamentarismului și a democrației reprezentative. Responsabilitatea deputatului nu trebuie confundată cu subordonarea sa față de majoritate. Atunci când cele două sunt confundate, regulile adoptate în numele disciplinei parlamentare riscă să devină instrumente prin care majoritatea își poate controla adversarii politici.

Aceasta este, în esență, problema ridicată de recentul aviz al Comisiei de la Veneția privind proiectul de lege nr. 448 din 6 decembrie 2023, referitor la statutul, conduita și etica deputaților din Parlamentul Republicii Moldova.

Avizul depășește obișnuitele recomandări de tehnică legislativă. El abordează probleme fundamentale ale constituționalismului parlamentar: natura mandatului reprezentativ, limitele autorității majorității, libertatea de exprimare, protecția opoziției și condițiile în care un deputat poate fi privat de mandatul obținut prin votul cetățenilor.

Comisia nu contestă necesitatea reglementării statutului deputaților și nici legitimitatea obligațiilor de integritate, a regulilor de conduită sau a răspunderii disciplinare. Problema este dacă mijloacele juridice alese pentru atingerea acestor obiective respectă însăși natura mandatului parlamentar.

Două legi pentru același Parlament?

Proiectul 448 din 6 decembrie 2023 a fost examinat în paralel cu noul Cod privind organizarea și funcționarea Parlamentului, care a făcut obiectul unui aviz separat, CDL-AD(2026)028. Prin urmare, nu discutăm despre o lege izolată, ci despre o reformă mai amplă a cadrului normativ parlamentar, ale cărei componente trebuie să fie coerente între ele și compatibile cu Constituția.

Una dintre primele observații ale Comisiei privește o problemă elementară de tehnică legislativă: suprapunerile dintre cele două proiecte. Ambele reglementează drepturi și obligații ale deputaților, proceduri disciplinare, sancțiuni și aspecte ale exercitării mandatului. Este o deficiență care ar fi trebuit identificată și eliminată încă din etapa elaborării proiectelor, fără a fi nevoie de intervenția Comisiei de la Veneția.

Faptul că asemenea suprapuneri au ajuns să fie semnalate de un organism internațional consultativ ridică întrebări serioase cu privire la calitatea procesului de elaborare legislativă și la rigoarea profesională a autorilor.

La § 12, Comisia reține:

„Având în vedere suprapunerile considerabile dintre cele două acte legislative și faptul că proiectul Codului urmărește reunirea «într-un sistem unitar a celor mai importante norme juridice dintr-o anumită ramură de drept», Comisia recomandă ca ambele materii să fie reglementate într-un singur act normativ.”

Dincolo de această deficiență elementară de tehnică legislativă, problema are și implicații constituționale. Dispersarea drepturilor și garanțiilor mandatului parlamentar în mai multe acte normative creează riscul contradicțiilor, al interpretărilor divergente și al modificării indirecte a statutului deputatului. Or, într-o materie care privește însăși independența mandatului reprezentativ, claritatea și coerența reglementării nu sunt simple exigențe tehnice, ci garanții împotriva arbitrariului.

Jurământul parlamentar: poate o lege să adauge condiții la Constituție?

O altă problemă la care vreau să mă refer, ține de introducerea jurământului parlamentar și pierderea mandatului în cazul refuzului depunerii acestuia.

În multe sisteme constituționale, jurământul marchează asumarea solemnă a responsabilităților unei funcții publice. Există însă o diferență între valoarea sa simbolică și transformarea lui într-o condiție juridică suplimentară pentru exercitarea mandatului.

Articolul 69 alin. (1) din Constituția Republicii Moldova stabilește că deputații intră în exercițiul mandatului sub condiția validării acestuia de către Curtea Constituțională. Spre deosebire de Președintele Republicii sau de membrii Guvernului, Constituția nu prevede obligația depunerii jurământului de către deputați.

Este evident că legiuitorul organic nu poate adăuga, printr-o lege ordinară în raport cu Constituția, o nouă condiție de exercitare a mandatului parlamentar, a cărei neîndeplinire ar conduce la pierderea unui mandat deja validat de Curtea Constituțională.

O asemenea soluție ar echivala cu modificarea indirectă a condițiilor constituționale de exercitare a mandatului, fără revizuirea Constituției.

Astfel, în Hotărârea nr. 21 din 24 iunie 2015, Curtea Constituțională a reținut, la § 55:

„Constituţia stipulează condiţiile de intrare în exerciţiul mandatului de deputat, cazurile de încetare a calităţii de deputat, incompatibilităţile, precum şi excepţiile referitoare la exercitarea mandatului de deputat.”

Mai recent, prin Hotărârea nr. 12 din 16 octombrie 2025, Curtea a reiterat, la § 181:

„Deputații intră în exercițiul mandatului lor sub condiția validării (articolul 69 alin. (1)).”

Prin urmare, nici Constituția, nici jurisprudența constituțională citată nu condiționează intrarea în exercițiul mandatului parlamentar de depunerea unui jurământ. Introducerea unei asemenea obligații prin lege organică, însoțită de sancțiunea pierderii mandatului, ridică o problemă serioasă de constituționalitate.

Cel mai probabil, autorii acestei soluții s-au inspirat din Hotărârea Curții Constituționale nr. 2 din 24 ianuarie 2017, în care, la § 29, Curtea a stabilit:

„Obligația de loialitate constituţională a Președintelui Republicii Moldova se naşte în momentul depunerii jurământului. Astfel, fără depunerea jurământului, Președintele Republicii nu își poate începe mandatul.”

Numai că există o diferență constituțională fundamentală. În cazul Președintelui Republicii Moldova, obligația depunerii jurământului este prevăzută expres de articolul 79 din Constituție, iar articolul 80 alin. (1) stabilește că mandatul prezidențial începe la data depunerii jurământului. Pentru deputați, articolul 69 alin. (1) prevede o altă condiție: validarea mandatului de către Curtea Constituțională.

Legiuitorul organic nu poate atribui jurământului parlamentar aceleași efecte juridice pe care Constituția le rezervă expres jurământului prezidențial fără a ridica o problemă de constituționalitate.

Mandatul parlamentar nu este o funcție administrativă pentru care legiuitorul poate adăuga discreționar condiții de învestire. El rezultă din votul cetățenilor, iar condițiile esențiale ale exercitării sale trebuie să respecte cadrul constituțional.

Condamnarea penală și pierderea mandatului: când recomandarea Comisiei întâlnește jurisprudența Curții Constituționale

Una dintre cele mai sensibile probleme juridice ale avizului privește încetarea mandatului parlamentar ca urmare a unei condamnări penale.

Articolul 9 alin. (2) lit. b) din proiect prevede pierderea mandatului în cazul condamnării definitive pentru o infracțiune intenționată și/sau la o pedeapsă privativă de libertate, indiferent dacă fapta a fost săvârșită înainte sau după validarea mandatului.

Comisia nu contestă, în principiu, posibilitatea pierderii mandatului ca urmare a unei condamnări penale. Critică însă caracterul general al mecanismului. La § 37, avertizează că încetarea mandatului poate interveni chiar și pentru o pedeapsă privativă de libertate foarte scurtă, ceea ce „pare disproporționat”. În consecință, la § 38, recomandă limitarea acestei consecințe la anumite categorii de infracțiuni grave sau la condamnări cu pedepse deosebit de lungi.

Pentru a ilustra riscul disproporționalității, Comisia invocă exemplul unei condamnări la cinci sau zece zile de închisoare.

Acest exemplu trebuie însă privit cu rezervă, deoarece nu corespunde regimului general al pedepselor penale din Republica Moldova. Potrivit articolului 70 alin. (2) din Codul penal, pedeapsa cu închisoarea se stabilește, ca regulă generală, pentru o durată de cel puțin trei luni. Privarea de libertate pentru câteva zile poate exista în regimul contravențional, dar nu reprezintă o condamnare penală obișnuită la închisoare.

Desigur, această inadvertență nu anulează problema proporționalității. Ea arată însă că evaluarea unei asemenea măsuri trebuie raportată la sistemul sancționator concret al statului examinat, nu la ipoteze care nu se regăsesc în limitele sale generale.

Recomandarea Comisiei ridică și o altă întrebare: ce înseamnă, în dreptul penal, o pedeapsă „deosebit de lungă”?

Codul penal nu operează cu o asemenea categorie. Articolul 16 clasifică infracțiunile în ușoare, mai puțin grave, grave, deosebit de grave și excepțional de grave, în funcție de limitele maxime ale pedepselor prevăzute de lege. Această clasificare privește gravitatea infracțiunii, nu instituie o categorie distinctă a pedepselor „deosebit de lungi”.

Problema devine și mai evidentă dacă raportăm recomandarea Comisiei la durata mandatului parlamentar, care este de patru ani.

Să presupunem că un deputat este condamnat definitiv la un an sau doi de închisoare pentru o infracțiune intenționată. În raport cu limitele generale ale pedepselor penale, condamnarea ar putea fi considerată relativ scurtă. Dar, raportată la mandatul parlamentar, ea reprezintă un sfert sau chiar jumătate din durata acestuia.

Ar fi absurd să admitem că un deputat condamnat definitiv la doi ani de închisoare pentru o infracțiune intenționată ar putea să-și păstreze mandatul, pentru ca, după executarea pedepsei sau eliberarea anticipată, să revină în sala de ședințe a Parlamentului și să-și reia activitatea ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. O asemenea interpretare ar transforma mandatul parlamentar într-un titlu care poate fi păstrat independent de posibilitatea exercitării sale efective.

Mai există un aspect esențial: problema nu se află într-un vid jurisprudențial.

Prin Hotărârea nr. 2 din 20 ianuarie 2015, Curtea Constituțională a stabilit că o condamnare definitivă pentru o infracțiune intenționată și/sau la pedeapsa închisorii atrage incompatibilitatea cu calitatea de deputat și încetarea de drept a mandatului.

Această interpretare constituțională nu a rămas o simplă construcție teoretică, ci a fost aplicată în practica parlamentară a Republicii Moldova (Hotărârea Parlamentului nr. 273 din 15 decembrie 2016, prin care s-a constatat încetarea de drept a mandatului deputatului Vladimir Filat în urma condamnării sale penale, și Hotărârea Parlamentului nr. 92 din 27 aprilie 2023, prin care s-a constatat încetarea de drept a mandatului deputatului Ilan Șor).

Prin urmare, nu discutăm despre o ipoteză juridică, ci despre o soluție constituțională obligatorie, aplicată în mod repetat, pe care Parlamentul nu o poate înlătura printr-o simplă modificare legislativă pentru a da curs recomandării unui organism consultativ internațional.

Absențele nemotivate: poate majoritatea parlamentară să retragă un mandat acordat de alegători?

O problemă diferită privește pierderea mandatului pentru absența nemotivată de la activitatea parlamentară pe o perioadă mai mare de patru luni.

Articolul 9 alin. (1) lit. c) din proiect introduce această cauză de încetare a mandatului, justificată prin necesitatea combaterii absenteismului.

Obiectivul este legitim. Participarea la activitatea Parlamentului constituie o obligație inerentă mandatului. Dar, de aici până la pierderea mandatului există o distanță constituțională considerabilă.

Comisia de la Veneția observă că activitatea deputatului nu poate fi redusă la prezența fizică la ședințe. Mandatul poate fi exercitat și prin contacte cu alegătorii, activități politice, exprimarea unor poziții publice sau, în anumite împrejurări, prin protest parlamentar.

Mai mult, proiectul prevede deja sancțiuni financiare pentru absențele nemotivate. Introducerea unei sancțiuni suplimentare, constând în pierderea mandatului, necesită o justificare distinctă din perspectiva necesității și proporționalității.

Aici intervine un element juridic esențial. Problema absențelor motivate politic trebuie examinată prin prisma Hotărârii nr. 10 din 12 iulie 2012. În acea cauză, Curtea Constituțională a analizat raportul dintre obligația participării la activitatea Parlamentului, libertatea mandatului reprezentativ și dreptul deputaților de a recurge la protest politic.

Curtea a recunoscut obligația participării la activitatea parlamentară și posibilitatea sancționării absențelor nejustificate. Totodată, jurisprudența sa impune protejarea mandatului reprezentativ împotriva utilizării sancțiunilor de către majoritate pentru reprimarea protestului politic.

Boicotul parlamentar sau retragerea temporară din lucrările plenului pot avea o semnificație politică proprie. Desigur, libertatea mandatului nu înseamnă dreptul de a abandona nelimitat exercitarea atribuțiilor. Statul poate institui obligații de participare și sancțiuni proporționale pentru încălcarea lor.

Trebuie păstrată distincția dintre sancționarea neîndeplinirii unor obligații și anularea mandatului rezultat din votul cetățenilor. Comisia de la Veneția formulează, în esență, aceeași rezervă: absenteismul poate fi sancționat prin mijloace mai puțin intruzive, fără privarea deputatului de mandat.

Separatismul și limitele unei abordări abstracte a libertății de exprimare

O observație aparte privește recomandarea Comisiei de la Veneția de a elimina referirea la separatism din articolul 16 alin. (3) al proiectului.

În opinia Comisiei, exprimarea unor poziții separatiste care nu conțin îndemnuri la violență trebuie să beneficieze, în principiu, de protecția libertății de exprimare, inclusiv atunci când asemenea poziții sunt susținute de deputați.

Această recomandare trebuie însă examinată cu prudență, prin raportare la realitățile constituționale și de securitate ale Republicii Moldova.

Pentru Republica Moldova, separatismul nu reprezintă o simplă ipoteză doctrinară sau o controversă abstractă despre limitele libertății de exprimare. Este una dintre problemele fundamentale cu care statul se confruntă de la proclamarea independenței, cu implicații directe asupra suveranității, integrității teritoriale și exercitării efective a autorității constituționale.

Constituția nu tratează integritatea teritorială ca pe o valoare politică oarecare. Articolul 3 consacră inalienabilitatea teritoriului, iar articolul 41 alin. (4) declară neconstituționale partidele care, prin scopurile sau activitatea lor, militează împotriva suveranității, independenței și integrității teritoriale a Republicii Moldova.

Mai mult, articolul 32 alin. (3) din Constituție interzice expres incitarea la separatism teritorial, iar articolul 54 alin. (2) recunoaște apărarea integrității teritoriale și a securității naționale printre scopurile legitime care pot justifica restrângerea exercițiului unor drepturi.

În Hotărârea nr. 11 din 25 martie 2019, Curtea Constituțională a confirmat, la § 106, că apărarea securității naționale, a integrității teritoriale și a ordinii publice constituie scopuri legitime în sensul articolului 54 alin. (2) din Constituție. Totodată, la § 111, Curtea a recunoscut legiuitorului o anumită marjă discreționară în domeniile care presupun evaluări politice și sociale complexe, fără a exclude controlul proporționalității măsurilor adoptate.

Desigur, trebuie făcută distincția între exprimarea unor opinii politice, chiar radicale, și conduitele care pot fi restrânse legitim pentru apărarea ordinii constituționale. Această distincție rezultă și din jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului.

Dar analiza nu poate ignora existența unui conflict separatist nerezolvat și vulnerabilitățile specifice ale statului. Absența unui îndemn explicit la violență nu exclude, prin ea însăși, orice posibilitate de restrângere a exprimării, dacă sunt îndeplinite condițiile stricte prevăzute de Constituție și de Convenția europeană.

Tocmai de aceea, recomandarea Comisiei de a elimina referirea la separatism nu poate fi examinată separat de dispozițiile constituționale ale Republicii Moldova.

Avizul Comisiei de la Veneția are caracter consultativ, nu constituie o hotărâre a Curții Europene a Drepturilor Omului și nu produce efecte juridice obligatorii. Recomandările sale reprezintă repere importante pentru înțelegerea standardelor europene, dar nu substituie competența Parlamentului de a legifera în conformitate cu Constituția și cu realitățile naționale.

Prin urmare, recomandarea Comisiei nu trebuie privită ca un verdict definitiv, ci ca un element al evaluării legislative. Decizia aparține Parlamentului, iar constituționalitatea soluției adoptate poate fi verificată de Curtea Constituțională, inclusiv în raport cu obligațiile internaționale ale Republicii Moldova.

Ce acceptă, de fapt, Comisia de la Veneția?

Pentru a aprecia corect avizul, criticile formulate nu trebuie confundate cu o respingere generală a reformei.

Comisia apreciază consacrarea caracterului liber și irevocabil al mandatului reprezentativ și recunoaște legitimitatea regulilor privind incompatibilitățile, conflictele de interese, integritatea și conduita deputaților.

De asemenea, admite posibilitatea sancțiunilor disciplinare graduale și proporționale, precum și existența unui organism specializat în materie de etică parlamentară, cu condiția instituirii unor garanții împotriva utilizării sale în scopuri politice.

În domeniul imunității, Comisia recunoaște necesitatea protejării funcției parlamentare, dar și posibilitatea ridicării inviolabilității în condiții clare și imparțiale. Totodată, solicită reglementări mai precise privind contactele cu grupurile de interese și prevenirea discriminării persoanelor cu dizabilități.

Așadar, critica nu privește obiectivele reformei, ci calitatea legii și mecanismele prin care acestea sunt transpuse în norme juridice.

O lege despre statutul deputatului nu trebuie să devină o lege despre puterea majorității asupra deputatului

Dincolo de observațiile punctuale, avizul Comisiei de la Veneția transmite un mesaj constituțional important.

Mandatul parlamentar nu este un privilegiu acordat deputatului de majoritatea parlamentară. El reprezintă expresia votului cetățenilor și constituie una dintre instituțiile fundamentale ale democrației reprezentative.

Majoritatea are legitimitatea de a adopta legi, de a organiza activitatea Parlamentului și de a asigura respectarea regulilor sale interne. Dar această legitimitate nu îi conferă dreptul de a controla discreționar existența mandatului parlamentar sau exercitarea drepturilor deputaților.

Aici se află, în opinia mea, problema constituțională centrală a proiectului: tendința de a confunda responsabilitatea parlamentarului cu subordonarea sa instituțională și de a extinde competențele sancționatorii fără garanții suficiente împotriva arbitrariului.

Această vulnerabilitate este amplificată de caracterul cumulativ al deficiențelor: norme insuficient de clare, suprapuneri legislative, sancțiuni disproporționate și mecanisme procedurale care pot permite majorității să influențeze exercitarea mandatului opoziției.

În materia libertății de exprimare, trebuie protejată posibilitatea deputatului de a critica majoritatea și instituțiile statului, inclusiv în afara Parlamentului, în limitele stabilite de Constituție și de Convenția europeană.

În privința procedurilor disciplinare, sunt necesare garanții efective: criterii clare, dreptul la apărare, motivarea deciziilor, control independent și mecanisme care să împiedice utilizarea sancțiunilor împotriva opoziției.

Toate acestea presupun o revizuire substanțială a proiectului, în corelare cu noul Cod privind organizarea și funcționarea Parlamentului.

În definitiv, întrebarea esențială pe care o ridică avizul Comisiei de la Veneția nu este câtă disciplină poate impune majoritatea parlamentară, ci câtă libertate trebuie să rămână deputatului pentru ca Parlamentul să continue să fie o instituție reprezentativă, nu una subordonată voinței majorității.