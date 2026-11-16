Alexandru Tanase // Peripețiile bravului soldat Svejk în combaterea separatismului

Krasnoselski a aterizat pe Aeroportul Internațional Chișinău, unde a fost preluat în salonul VIP și lăsat să plece nestingherit la Tiraspol. Și nici nu putea fi altfel!

Autoritățile moldovenești l-au ademenit să intre în țară pentru a-l putea obliga să execute o sancțiune atât de ingenioasă, încât nici cel mai talentat autor de literatură absurdă n-ar fi îndrăznit să o inventeze: interdicția de a părăsi Republica Moldova timp de cinci ani!

Așadar, îl ademenim să intre în țară, ca să-i putem interzice să plece! Curat murdar, coane Fănică!

Să urmărim cu atenție logica acestei operațiuni de stat.

1. Mai întâi, Kremlinul instalează un cetățean rus în fruntea unei administrații separatiste, pe un teritoriu al Republicii Moldova pe care îl ocupă de trei decenii.

2. Omul rușilor este chemat la Kremlin, unde Putin îi pune o decorație pe piept.

3. Autoritățile moldovenești, profund indignate de această decorație, hotărăsc să-i aplice separatistului o sancțiune exemplară. Nu-i interzic să mai iasă din Moldova pentru cinci ani.

Cu alte cuvinte, după ce Moscova îl decorează pentru subminarea integrității teritoriale a Republicii Moldova, Chișinăul decide să-l pedepsească obligându-l să rămână în... Moldova.

Imaginați-vă o situație similară într-un stat european: un străin comite o infracțiune, iar autoritățile, în loc să examineze răspunderea sa penală și posibilitatea expulzării, decid să-i aplice o sancțiune exemplară: interdicția de a părăsi țara timp de cinci ani!

Aici trebuie să recunoaștem că administrația noastră a atins un nivel de rafinament pe care birocrația austro-ungară din romanele lui Hašek l-ar fi privit cu invidie.

Imaginați-vă dialogul dintre un funcționar moldovean și Krasnoselski:

— 𝐶𝑒𝑡𝑎̆𝑡̦𝑒𝑛𝑒 𝐾𝑟𝑎𝑠𝑛𝑜𝑠𝑒𝑙𝑠𝑘𝑖, 𝑝𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎̆𝑡̦𝑖𝑙𝑒 𝑑𝑢𝑚𝑛𝑒𝑎𝑣𝑜𝑎𝑠𝑡𝑟𝑎̆ 𝑖̂𝑚𝑝𝑜𝑡𝑟𝑖𝑣𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑖𝑡𝑎̆𝑡̦𝑖𝑖 𝑡𝑒𝑟𝑖𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒 𝑎 𝑅𝑒𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖𝑐𝑖𝑖 𝑀𝑜𝑙𝑑𝑜𝑣𝑎, 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑢𝑙 𝑎 𝑑𝑒𝑐𝑖𝑠 𝑠𝑎̆ 𝑣𝑎̆ 𝑠𝑎𝑛𝑐𝑡̦𝑖𝑜𝑛𝑒𝑧𝑒 𝑠𝑒𝑣𝑒𝑟!

— 𝑆̦𝑖-𝑛 𝑐𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎̆ 𝑠𝑎𝑛𝑐𝑡̦𝑖𝑢𝑛𝑒𝑎?

— 𝑉𝑎̆ 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑧𝑖𝑐𝑒𝑚 𝑠𝑎̆ 𝑝𝑎̆𝑟𝑎̆𝑠𝑖𝑡̦𝑖 𝑅𝑒𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖𝑐𝑎 𝑀𝑜𝑙𝑑𝑜𝑣𝑎 𝑡𝑖𝑚𝑝 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑛𝑐𝑖 𝑎𝑛𝑖!

— 𝐴𝑑𝑖𝑐𝑎̆, 𝑝𝑜𝑡 𝑠𝑎̆ 𝑚𝑎̆ 𝑖̂𝑛𝑡𝑜𝑟𝑐 𝑙𝑎 𝑇𝑖𝑟𝑎𝑠𝑝𝑜𝑙?

— 𝐷𝑒𝑠𝑖𝑔𝑢𝑟.

— 𝑆̦𝑖 𝑝𝑜𝑡 𝑠𝑎̆-𝑚𝑖 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑖 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑡𝑒𝑎 𝑎𝑐𝑜𝑙𝑜?

— 𝑁𝑜𝑖 𝑣𝑎̆ 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑧𝑖𝑐𝑒𝑚 𝑑𝑜𝑎𝑟 𝑠𝑎̆ 𝑖𝑒𝑠̦𝑖𝑡̦𝑖 𝑑𝑖𝑛 𝑅𝑒𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖𝑐𝑎 𝑀𝑜𝑙𝑑𝑜𝑣𝑎!

— 𝑆̦𝑖 𝑑𝑎𝑐𝑎̆ 𝑟𝑎̆𝑚𝑎̂𝑛 𝑧𝑒𝑐𝑒 𝑎𝑛𝑖?

— 𝑁𝑢 𝑒𝑥𝑎𝑔𝑒𝑟𝑎𝑡̦𝑖! 𝑆𝑡𝑎𝑡𝑢𝑙 𝑣-𝑎 𝑝𝑒𝑑𝑒𝑝𝑠𝑖𝑡 𝑑𝑜𝑎𝑟 𝑝𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢 𝑐𝑖𝑛𝑐𝑖!

Nici nu vreau să intru în discuția despre temeiul juridic al acestei măsuri. Ar însemna să supunem bunul-simț unui exercițiu de rezistență inutil. Mă interesează exclusiv logica politică a unei sancțiuni prin care statul îi interzice unui lider separatist să părăsească teritoriul pe care acesta dorește oricum să rămână și să-l administreze în continuare.

Probabil că, în birourile de la Chișinău, cineva consideră această operațiune o demonstrație de fermitate în apărarea suveranității naționale. În sfârșit, am descoperit secretul reintegrării țării: pentru a combate separatismul, îi interzicem separatistului să plece din teritoriul pe care îl controlează.

Casă de nebuni, nu alta!