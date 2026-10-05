Alexandru Tănase: Premisa că Republica Moldova este ostilă Federației Ruse este falsă

Potrivit lui, statutul de neutralitate al Republicii Moldova nu presupune renunțarea la capacitatea de apărare și că, prin mesajul că Republica Moldova își încalcă statutul de neutralitate, Rusia caută pretexte pentru a-și promova propriile interese în regiune.

Alexandru Tănase a respins narativul potrivit căruia Republica Moldova ar fi un stat rusofob sau ostil Federației Ruse. Potrivit acestuia, realitatea politică și socială din Republica Moldova nu susține o asemenea afirmație.

„În Republica Moldova nu există nicio formațiune politică care ar avea mesaje xenofobe sau rusofobe. Statul Republica Moldova, în pofida dificultăților cu care ne confruntăm, este un stat democratic. Noi nu împărțim cetățenii în funcție de limba pe care o vorbesc. În Republica Moldova nu există partide militariste, nu există niciun politician care ar avea mesaje naționaliste. Însăși premisa de la care se pornește că Republica Moldova ar fi ceva ostil Federației Ruse este falsă”, a explicat ex-președintele Curții Constituționale.

Tănase a respins și afirmațiile potrivit cărora Republica Moldova s-ar înarma excesiv. El a explicat că achizițiile de echipamente pentru monitorizarea spațiului aerian nu pot fi considerate o politică de înarmare agresivă.

„Și retorica potrivit căreia Republica Moldova se înarmează excesiv este un alt fals. Faptul că Republica Moldova a cumpărat două radare ca să vadă exact ce aparate de zbor survolează spațiul aerian, nu poate fi tratat ca o înarmare excesivă. În plus, statutul de neutralitate nu presupune o obligație de a nu te înarma. Statele neutre au dreptul să aibă propriile armate. A fi neutru nu înseamnă să rămâi deliberat vulnerabil și deschis în fața unei potențiale agresiuni”, a precizat Alexandru Tănase.

Potrivit lui, argumentele privind protejarea vorbitorilor de limbă rusă nu reflectă adevăratele obiective ale Federației Ruse. El consideră că Moscova folosește astfel de teme drept pretexte pentru a escalada presiunile asupra Republicii Moldova, în timp ce obiectivul real este unul geopolitic.

„Rusia caută pretexte pentru a escalada acest conflict și pentru a-și atinge complet alte ținte decât apărarea vorbitorilor de limbă rusă. Cine a fost măcar o dată la Chișinău, va vedea că se vorbește mult limba rusă și nu-mi amintesc ca cineva să aibă o atitudine ostilă. Rusia are scopuri geopolitice. Se dorește o reconfigurare a vechiului sistem de securitate care a fost stabilit după cel de-al Doilea Război Mondial”, a mai spus ex-președintele Curții Constituționale.

Dezbaterea publică „Ce scopuri urmăresc amenințările Rusiei la adresa Moldovei?” este ediția a 359-a din ciclul „Dezvoltarea culturii politice în dezbateri publice”. Agenția IPN desfășoară acest ciclu de dezbateri cu sprijinul Fundației germane Hanns Seidel.