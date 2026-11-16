Alexandru Tănase // Sindromul Weimar și binoclul întors al istoriei

Noi, cei care am cunoscut pe propria piele mai multe „eliberări” rusești, știm prea bine ce se ascunde în spatele acestui cuvânt din vocabularul imperial al Moscovei, scrie Alexandru Tănase într-un articol publicat de Cotidianul.md . Astăzi, ucrainenii descoperă, cu un preț cumplit, adevăratul sens al acestei „eliberări”. Bahmutul, Mariupolul, Bucea și alte orașe ucrainene, marcate de distrugeri și atrocități, sunt monumente ale mașinăriei genocidare rusești. Aici, „eliberare” înseamnă să razi de pe fața pământului orașe întregi și să le ucizi locuitorii. Aceasta este logica imperială a Kremlinului: crima este prezentată drept eliberare, distrugerea drept protecție, iar atrocitățile drept îndeplinirea unei misiuni istorice,

Tocmai de aceea, dacă acceptăm să discutăm despre agresiunea rusească împotriva Ucrainei în termenii impuși de Kremlin, riscăm să pierdem din vedere adevărata miză a acestui război.

Ar fi însă o greșeală să confundăm absurditatea propagandei ruse cu absența unei raționalități strategice în spatele acțiunilor Kremlinului. Faptul că justificările oficiale ale războiului sunt adesea ridicole nu înseamnă că obiectivele urmărite de Putin sunt lipsite de logică. Dimpotrivă, dincolo de retorica despre „eliberarea Donbasului”, se conturează un proiect geopolitic mult mai ambițios și, tocmai de aceea, mult mai periculos.

Adevărata miză a acestui război depășește cu mult Donbasul și, într-un sens geopolitic mai larg, chiar frontierele Ucrainei. Ceea ce urmărește Kremlinul depășește cu mult problema controlului asupra unor teritorii. Este vorba despre modificarea raporturilor de putere pe continent și despre contestarea principiilor pe care s-a construit ordinea europeană după încheierea Războiului Rece.

Ucraina este teatrul principal al confruntării militare, în timp ce Europa este obiectul confruntării geopolitice, iar ordinea de securitate europeană este adevărata miză strategică a războiului.

Această distincție nu este una pur teoretică. Ea explică de ce revendicările Moscovei depășesc constant frontierele Ucrainei și de ce negocierile privind încetarea războiului riscă să se transforme într-o negociere asupra viitorului întregului continent.

La originea acestei ambiții geopolitice se află o traumă istorică pe care elitele politice și de securitate de la Moscova nu au reușit niciodată să o depășească: destrămarea Uniunii Sovietice. Pentru Kremlin, dispariția URSS nu a însemnat doar sfârșitul unui imperiu, ci și pierderea privilegiului de a decide destinul unei părți importante a Europei. Ceea ce pentru popoarele Europei Centrale și de Est a reprezentat recâștigarea libertății și a suveranității a fost perceput de elitele ruse drept o umilință istorică.

După 1991, în Rusia postsovietică s-a manifestat ceea ce poate fi numit „sindromul Weimar”: incapacitatea unei foste mari puteri de a accepta pierderea statutului imperial și tendința de a interpreta noua ordine internațională nu ca pe rezultatul unor transformări istorice, ci ca pe o injustiție, o nedreptate care trebuie reparată, inclusiv prin forță.

Analogia cu Germania de după Primul Război Mondial ne permite să înțelegem mai bine mecanismul prin care nostalgia puterii pierdute, resentimentul și mitologia umilinței naționale pot alimenta un proiect revizionist. Într-o asemenea logică, compromisurile sunt interpretate drept slăbiciune, independența fostelor teritorii dominate este percepută ca o anomalie istorică, iar restabilirea „măreției naționale” devine justificarea unei politici de forță.

Putin a transformat această nostalgie imperială într-un program de revanșă geopolitică, în care recuperarea prestigiului Rusiei presupune, în ultimă instanță, restrângerea libertății și suveranității altor state.

Extinderea NATO, intervențiile occidentale în Balcani, independența statului Kosovo și sancțiunile politice și economice, inclusiv cele asociate Legii Magnițki, au fost interpretate de elitele de la Moscova drept dovezi ale marginalizării Rusiei și ale refuzului Occidentului de a-i recunoaște statutul de mare putere, cu un rol privilegiat în deciziile privind securitatea europeană. Aceste resentimente au alimentat treptat un discurs al umilinței istorice și al revanșei geopolitice.

În această logică se conturează și adevăratul obiectiv strategic al Kremlinului: nu doar cucerirea unor teritorii ucrainene, ci constrângerea Occidentului să accepte o nouă ordine europeană, în care Rusia să beneficieze de o sferă de influență recunoscută și să poată exercita, formal sau informal, un drept de veto asupra opțiunilor politice și de securitate ale statelor din vecinătatea sa. În esență, Moscova revendică nu atât dreptul de a participa la deciziile privind securitatea Europei, cât privilegiul de a decide ce le este permis celorlalți.

Această ambiție de a redesena arhitectura de securitate a Europei nu este o simplă presupunere. Ea se desprinde din revendicările Moscovei în contextul negocierilor de la Abu Dhabi, unde Rusia ar fi cerut federalizarea Republicii Moldova și recunoașterea dreptului Transnistriei și Găgăuziei de a organiza referendumuri secesioniste în cazul aderării țării la Uniunea Europeană. În același timp, ar fi solicitat retragerea Finlandei din NATO, interzicerea bazelor militare ale Alianței în statele baltice și revenirea dispozitivului militar NATO la configurația din 1997.

Să fim atenți la amploarea acestor pretenții. Moscova revendică dreptul de a influența organizarea constituțională a Republicii Moldova, de a contesta apartenența Finlandei la NATO și de a stabili limitele prezenței militare aliate în Estonia, Letonia și Lituania. Niciunul dintre aceste state nu se află în război cu Rusia. Astfel, nu mai vorbim despre condițiile încheierii războiului din Ucraina, ci despre pretenția Moscovei de a stabili limitele independenței politice și strategice a altor state europene.

Iar pretențiile Moscovei nu se opresc aici. Potrivit The Washington Post, care a relatat despre un non-paper rusesc prezentat în contextul negocierilor de la Abu Dhabi, Kremlinul ar solicita inclusiv ca Marea Britanie și Franța să renunțe la extinderea garanțiilor lor de descurajare nucleară asupra altor state europene. Cu alte cuvinte, Moscova pretinde să dicteze nu doar opțiunile de securitate ale fostelor republici sovietice și ale statelor din vecinătatea sa, ci și politica strategică a celor două puteri nucleare europene.

Această concepție despre relațiile dintre state nu se regăsește doar în revendicările geopolitice ale Kremlinului. Ea răzbate și din discursul diplomației ruse la Chișinău. Recent, reprezentantul neacreditat al Rusiei la Chișinău, Oleg Ozerov, a ținut să le amintească autorităților moldovenești că Rusia este o mare putere și că ar fi o greșeală să o privească „printr-un binoclu întors invers”, ca și cum ar fi atât de mică încât nici nu s-ar vedea.

Pseudo-ambasadorul Kremlinului la Chișinău nu s-a limitat însă la asemenea considerații despre măreția Rusiei. Acesta a ținut să amenințe Republica Moldova că Moscova dispune de mijloacele necesare pentru a influența evoluția situației, sugerând că ignorarea intereselor rusești ar putea avea consecințe.

Dincolo de metafora binoclului, mesajul este cât se poate de limpede: Rusia pretinde să fie tratată nu doar ca un stat ale cărui interese trebuie luate în considerare, ci ca o putere a cărei voință trebuie să cântărească decisiv în opțiunile vecinilor săi. În această concepție, suveranitatea Republicii Moldova nu este negată în mod explicit, dar exercitarea ei ar trebui să țină seama de limitele pe care Moscova consideră că are dreptul să le impună.

Privite împreună, aceste revendicări capătă o semnificație care depășește cu mult conținutul lor individual. Republica Moldova, Finlanda, statele baltice, Marea Britanie și Franța sunt țări cu statute internaționale, interese și poziții geografice foarte diferite. Ceea ce le unește în această listă este pretenția Kremlinului de a interveni în decizii care, potrivit principiilor dreptului internațional, aparțin statelor respective.

Aici se vede adevărata dimensiune a proiectului revizionist al Kremlinului. Nu este vorba doar despre modificarea frontierelor Ucrainei, ci despre schimbarea regulilor care guvernează relațiile dintre statele europene. Putin nu încearcă să integreze Rusia în ordinea europeană existentă. Încearcă să oblige Europa să accepte o ordine construită după regulile Rusiei.

Aceste reguli nu sunt noi. Este, în esență, tentativa de a readuce Europa la logica Ialtei, la o ordine bazată pe sfere de influență, de care continentul a încercat să se desprindă după 1945 și, mai ales, după 1989.

Acceptarea unui asemenea principiu ar însemna revenirea la o ordine în care independența statelor este recunoscută formal, dar suveranitatea lor poate fi exercitată doar în măsura în care nu contravine intereselor geopolitice ale Rusiei.

Spre deosebire de contextul istoric al Germaniei de la Weimar sau de cel al negocierilor de la Ialta și Potsdam, actualul peisaj geopolitic prezintă o particularitate care poate influența decisiv evoluția confruntării: lipsa de unitate a Occidentului și divergențele tot mai vizibile dintre Statele Unite și Europa. Kremlinul vede în aceste fisuri o oportunitate strategică majoră. Pentru Putin, slăbirea solidarității transatlantice deschide perspectiva de a obține la masa negocierilor ceea ce Rusia nu a reușit să impună prin forța armelor.

La începutul invaziei din februarie 2022, Rusia s-a confruntat cu un Occident relativ unit. Statele Unite și Europa au reacționat prin sancțiuni economice, asistență militară și sprijin politic pentru Ucraina. Această solidaritate transatlantică a devenit unul dintre principalele obstacole în calea obiectivelor Kremlinului, împiedicând Moscova să transforme superioritatea sa militară inițială într-o victorie strategică.

Astăzi însă, contextul geopolitic este considerabil diferit. Revenirea lui Donald Trump la Casa Albă a introdus un element de incertitudine în relațiile transatlantice și, mai ales, în modul în care Washingtonul și capitalele europene privesc viitorul securității continentului. Administrația americană acordă o importanță tot mai mare obținerii unui acord negociat cu Rusia, inclusiv prin contacte directe cu Moscova, în timp ce europenii insistă asupra necesității unor garanții de securitate credibile pentru Ucraina și asupra evitării oricărei înțelegeri care ar putea compromite securitatea continentului pe termen lung.

Această diferență de abordare deschide Kremlinului o perspectivă pe care evoluțiile de pe câmpul de luptă nu i-au oferit-o. Rusia nu a reușit să ocupe militar Ucraina și nici să provoace prăbușirea sprijinului european pentru Kiev. Dar ar putea încerca să obțină, printr-o înțelegere directă cu Washingtonul, concesii strategice pe care nu le-a putut impune militar. Cea mai importantă dintre acestea ar fi acceptarea, fie și implicită, a principiului că viitorul securității europene poate fi negociat între Statele Unite și Rusia, fără participarea efectivă a europenilor.

O asemenea evoluție ar reprezenta mult mai mult decât o schimbare a formatului negocierilor. Ar putea modifica însăși natura relației transatlantice. Statele Unite, care timp de decenii au constituit principalul garant al securității europene, ar risca să se transforme din aliat și garant în arbitru al raporturilor dintre Rusia și Europa. În locul unei comunități occidentale unite în apărarea unor principii comune, s-ar contura un sistem în care Washingtonul și Moscova negociază echilibrul de putere pe continent, iar europenii sunt puși în situația de a accepta sau de a contesta rezultatul unor decizii la care nu au participat în mod real.

Aici se conturează unul dintre marile paradoxuri ale acestui război: Putin ar putea obține o parte dintre obiectivele sale geopolitice nu atât prin înfrângerea militară a Occidentului, cât prin destrămarea solidarității politice care a făcut din acesta principala forță de descurajare a expansionismului rusesc.

Într-o confruntare militară convențională de amploare, Rusia ar avea de înfruntat un adversar al cărui potențial economic, tehnologic și industrial cumulat îl depășește considerabil pe cel rusesc. Statele europene membre ale NATO dispun, împreună, de resurse net superioare, chiar dacă această superioritate nu se traduce automat într-o capacitate militară unitară și imediat disponibilă.

Conștient de acest dezechilibru, Kremlinul pare să mizeze pe o strategie diferită. Pentru a-și atinge obiectivele geopolitice, Rusia nu are neapărat nevoie să învingă militar Europa. Este suficient să convingă guvernele europene că prețul rezistenței ar putea deveni mai mare decât prețul concesiilor.

Aceasta este logica presiunii strategice exercitate de Rusia asupra continentului. Amenințările nucleare, operațiunile de sabotaj, atacurile cibernetice, campaniile de dezinformare, sprijinirea unor forțe politice favorabile intereselor Moscovei și exploatarea divergențelor dintre statele europene pot servi aceluiași obiectiv: slăbirea capacității Europei de a adopta și de a susține decizii comune în fața presiunilor rusești.

Într-un asemenea gen de confruntare, raportul de forțe nu se măsoară exclusiv în divizii militare, avioane de luptă sau capacități industriale. Contează la fel de mult coeziunea politică, credibilitatea angajamentelor de securitate și disponibilitatea guvernelor de a suporta costurile unei confruntări prelungite.

Nu este necesar să ocupi militar un stat pentru a-i influența deciziile strategice. Uneori este suficient să-i induci convingerea că rezistența este inutilă, că aliații săi nu sunt de încredere și că singura opțiune rațională este compromisul cu cel care îl amenință.

Aici se află una dintre lecțiile fundamentale ale confruntării actuale: superioritatea materială nu garantează securitatea atunci când este însoțită de slăbiciune politică. Iar o mare putere nu trebuie neapărat să-și învingă adversarii pentru a-și impune voința; uneori este suficient să-i determine să renunțe singuri la apărarea propriilor interese.

Această strategie are însă o vulnerabilitate fundamentală, pe care Kremlinul nu o poate ignora: timpul nu lucrează exclusiv în favoarea Rusiei. Dacă prelungirea războiului poate accentua oboseala politică a Occidentului și divergențele dintre aliați, ea poate, în egală măsură, să accelereze consolidarea capacităților militare europene și să reducă treptat dependența strategică a Europei de Statele Unite. Iar ceea ce astăzi reprezintă o oportunitate pentru Putin s-ar putea transforma, în timp, într-un obstacol tot mai greu de depășit.

Războiul de uzură impune Rusiei costuri economice, militare și sociale tot mai mari. Militarizarea economiei, pierderile umane, atacurile ucrainene asupra infrastructurii energetice și industriale, precum și presiunea crescândă asupra resurselor bugetare limitează treptat libertatea de acțiune a Moscovei. Ceea ce Kremlinul a prezentat inițial drept o „operațiune militară specială”, presupusă a fi limitată în timp și obiective, s-a transformat într-o confruntare prelungită, ale cărei consecințe devin tot mai greu de separat de viața economică și socială a Rusiei.

Pentru Putin, această situație generează o dilemă strategică dificilă. Continuarea războiului în actuala formulă presupune acumularea unor costuri tot mai mari, fără garanția unor progrese militare decisive. O escaladare directă împotriva statelor europene membre NATO ar implica însă riscuri incomparabil mai grave, inclusiv perspectiva unei confruntări militare cu Alianța și posibilitatea unei escaladări nucleare. Cu alte cuvinte, Rusia nu-și poate permite extinderea lui la dimensiunea confruntării geopolitice pe care o urmărește.

Există, desigur, și o a treia opțiune: transformarea confruntării militare într-un avantaj diplomatic. Un armistițiu, înghețarea conflictului sau un acord negociat ar putea permite Kremlinului să consolideze controlul asupra teritoriilor ocupate și să obțină concesii politice care depășesc cu mult situația de pe câmpul de luptă.

Într-un asemenea scenariu, încetarea ostilităților nu ar însemna abandonarea obiectivelor revizioniste ale Moscovei, ci ar reprezenta mai degrabă o pauză strategică, folosită pentru refacerea capacităților militare și pregătirea unei noi etape de presiune. Mai mult, Kremlinul ar putea transforma chiar negocierile de pace într-o oportunitate de a obține pe cale diplomatică ceea ce nu a reușit să impună prin forța armelor.

Riscul major pentru viitorul Europei constă tocmai în natura concesiilor pe care Moscova ar putea încerca să le obțină. Dincolo de eventualele compromisuri teritoriale privind Ucraina, Kremlinul urmărește recunoașterea unui rol privilegiat în stabilirea regulilor de securitate pe continent. O asemenea înțelegere ar depăși cu mult cadrul unui acord de pace și ar putea deschide calea revenirii la o ordine bazată pe sfere de influență, readucând în actualitate spectrul unei noi Ialte.

Miza nu este, așadar, doar unde se va opri armata rusă, ci și ce principii vor guverna securitatea europeană după încetarea ostilităților. Recunoașterea, fie și tacită, a unui drept al Moscovei de a influența orientarea strategică a Ucrainei ar crea un precedent care ar putea fi invocat ulterior în raporturile Rusiei cu alte state din vecinătatea sa.

Pentru Republica Moldova, consecințele ar putea fi deosebit de grave. Perspectiva integrării europene, care depinde de voința suverană a statelor candidate și de îndeplinirea condițiilor stabilite de Uniunea Europeană, ar risca să fie subordonată unor compromisuri geopolitice negociate cu Moscova. Cu alte cuvinte, Rusia ar obține, fără să ne ocupe militar, posibilitatea de a influența decisiv viitorul nostru european.

O nouă Ialtă nu ar necesita neapărat o conferință solemnă, un tratat internațional sau o hartă pe care marile puteri să traseze noi sfere de influență. Ar fi suficient ca Washingtonul și Moscova să înceapă să negocieze viitorul altor state fără participarea lor efectivă, iar Europa să accepte rezultatul acestor înțelegeri ca pe o realitate politică inevitabilă.

În acest caz, adevărata consecință a războiului nu ar fi doar modificarea frontierelor Ucrainei, ci consacrarea unui precedent mult mai periculos: transformarea suveranității statelor europene dintr-un drept garantat de ordinea internațională într-o libertate condiționată de acordul marilor puteri.

Tocmai de aceea, adevărata problemă a actualelor inițiative diplomatice nu este doar dacă ele vor reuși să pună capăt războiului, ci și ce fel de pace vor institui.

Încetarea ostilităților reprezintă un obiectiv legitim și necesar, dar o pace durabilă nu poate fi confundată cu acceptarea revendicărilor geopolitice ale agresorului și nici nu poate fi construită pe sacrificarea suveranității altor state.

Negocierile sunt indispensabile pentru încheierea unui război, dar disponibilitatea de a negocia nu echivalează neapărat cu voința de a construi o pace durabilă. Atunci când Moscova condiționează încetarea ostilităților de revendicări care depășesc frontierele Ucrainei și privesc securitatea întregului continent, apare riscul ca diplomația să devină un instrument de legitimare a obiectivelor pe care Kremlinul nu a reușit să le realizeze militar.

Un acord care ar recompensa agresiunea militară prin recunoașterea unor privilegii geopolitice ar putea pune capăt luptelor de astăzi, dar ar crea premisele conflictelor de mâine.

De aceea, întrebarea decisivă nu este dacă Putin este dispus să negocieze, ci dacă va ajunge să considere că prelungirea războiului nu îi mai poate aduce avantaje strategice. O pace autentică va deveni posibilă atunci când Kremlinul va înțelege că nu mai poate obține nici pe câmpul de luptă, nici prin presiuni la masa negocierilor obiectivele pe care le urmărește. Iar această perspectivă depinde, în mare măsură, de capacitatea de rezistență a Ucrainei și de menținerea solidarității politice și strategice a Occidentului.

După aproape cinci ani de război, Europa pare să înceapă, în sfârșit, să înțeleagă că ea însăși este una dintre țintele proiectului geopolitic al Kremlinului. Nu doar Donbasul, nu doar estul Ucrainei și nici măcar Ucraina în ansamblul ei. Ambițiile lui Putin vizează întreaga Europă și ordinea de securitate pe care aceasta și-a construit-o după încheierea Războiului Rece.

La opt decenii de la Ialta, Europa riscă să ajungă din nou în fața unei împărțiri a continentului între marile puteri. Cu o diferență fundamentală: în 1945, Statele Unite și Marea Britanie se aflau de aceeași parte a mesei negocierilor, ca aliați în fața Uniunii Sovietice. Astăzi, Europa riscă să devină obiectul unei înțelegeri geopolitice între Washington și Moscova, fără să mai fie nici măcar prezentă efectiv la masa deciziilor.

Recunoașterea unor privilegii geopolitice ale Rusiei asupra vecinilor săi ar echivala cu revenirea la logica Războiului Rece. Iar un război, chiar dacă este rece, tot război rămâne.

Adevărata victorie strategică a lui Putin ar fi instaurarea unei noi ordini europene în care suveranitatea statelor devine negociabilă, iar forța conferă marilor puteri dreptul de a decide destinul celorlalți.