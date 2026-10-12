Alexandru Vornicu își retrage candidatura la Primăria Chișinău la doar patru luni după ce a fost desemnat de PAS: „Am ales familia”

Într-o postare pe Facebook, Alexandru Vornicu i-a mulțumit președintelui Parlamentului, Igor Grosu, și echipei PAS pentru încrederea acordată. Acesta a recunoscut că decizia de a renunța la candidatură a fost una dificilă, dar a explicat că nu ar fi putut să se dedice pe deplin responsabilităților pe care le presupune o asemenea funcție.

„Din păcate, din rațiuni personale, care țin de familia mea, am decis să-mi retrag candidatura. Știu că responsabilitatea pe care mi-o asumasem este foarte mare și nu aș fi putut să mă dedic așa cum trebuie. Din respect pentru echipă, din respect pentru chișinăuieni, consider că este mai corect să mă retrag”, a scris Vornicu.

Totodată, acesta a negat că în spatele deciziei s-ar afla neînțelegeri în interiorul partidului.

„Am văzut unele falsuri, precum că ar fi existat anumite dezacorduri în echipă. Nu este adevărat. Este o decizie personală, pe care am luat-o cu greu, dar a trebuit să aleg prioritățile și am ales familia”, a precizat el.

Vornicu a dat asigurări că va continua să lucreze alături de echipa PAS și că îl va susține pe candidatul pe care partidul îl va desemna pentru alegerile locale din 2027.

„Voi sprijini candidatul PAS cu toată energia, pentru că avem datoria față de locuitori să le oferim un primar responsabil, serios, care servește doar interesele chișinăuienilor, și nu interese străine ascunse”, a mai scris acesta.

Amintim că Alexandru Vornicu a fost desemnat candidat al PAS pentru funcția de primar general al municipiului Chișinău în urmă cu aproximativ patru luni. Candidatura sa a fost susținută unanim de Organizația Municipală Chișinău a formațiunii, care a propus și înaintarea acestuia la funcția de președinte al organizației.

În vârstă de 37 de ani, Vornicu este jurist și se află la al doilea mandat de primar al orașului Stăuceni. La alegerile locale din 2023, acesta a fost reales din primul tur, cu peste 77% din voturi.

La momentul desemnării, Vornicu declara că își propune să aducă în Chișinău experiența acumulată la Stăuceni, inclusiv în atragerea fondurilor europene și realizarea proiectelor de infrastructură.

Alegerile locale generale sunt programate pentru anul 2027. În prezent, Primăria Chișinău este condusă de Ion Ceban, președintele Mișcării Alternativa Națională (MAN).

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