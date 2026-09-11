Alianța dronelor UE-Ucraina începe să lucreze la accelerarea producției

Războiul declanșat în urma invaziei ruse în Ucraina a devenit și un teren al inovației în domeniul dronelor, ambele tabere folosind dronele atât pentru a lovi infanteria și echipamentele de luptă ale inamicului, cât și pentru atacuri în spatele liniei frontului pentru a perturba instalațiile de producție și logistica taberei adverse, informează Agerpres.

Rusia și Ucraina au încercat fiecare să achiziționeze și să dezvolte noi tipuri drone, să le folosească în moduri inovatoare și de asemenea să caute noi modalități de a le doborî, prin tactici care merg de la simpla utilizare a armelor ușoare până la bruiajul electronic.

Soldații recunosc că sunt îngroziți de aceste drone, iar ambele tabere au folosit în propaganda lor de război imagini macabre cu atacuri ucigașe executate cu ajutorul dronelor.

Alianța dronelor constituită între UE și Ucraina a reunit vineri la sediul Comisiei Europene cei 18 membri fondatori, inclusiv producători, inovatori, start-upuri și scale-upuri din state membre ale UE, din țări SEE-AELS și din Ucraina.

Comisarul pentru apărare și spațiu, Andrius Kubilius, a declarat: „Spațiul aerian european este pus la încercare prin încălcări repetate de către drone care zboară deasupra aeroporturilor, a instalațiilor militare și a infrastructurilor critice. În Ucraina, această amenințare este o realitate zilnică. Provocarea cu care ne confruntăm nu este doar legată de avantajul tehnologic, ci și de viteza și de capacitatea industrială de a livra împreună. Avem nevoie de cicluri de proiectare care să dureze săptămâni, nu luni, și de contramăsuri care să țină pasul cu evoluțiile. Alianța UE-Ucraina pentru drone va aborda această lacună.”

Lansată în cadrul celui de al treilea Forum al industriei de apărare UE-Ucraina, care a avut loc la Kiev, această alianță reprezintă un prim pas pentru punerea în aplicare a Acordului UE-Ucraina privind dronele, anunțat de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pe 15 iulie, ca parte a Pactului industrial UE-Ucraina în domeniul apărării.

Membrii fondatori vor începe acum să implementeze activitățile convenite. În primul rând, a menționat comisarul european pentru apărare, aceștia vor colabora pentru a accelera crearea de societăți mixte și realizarea producției comune între companiile europene și cele ucrainene, precum și pentru supravegherea flancului estic european.

Pentru a extinde capacitatea, comisarul Andrius Kubilius a subliniat că liniile de producție trebuie menținute pregătite chiar și în perioadele de activitate mai scăzută, astfel încât să poată fi reactivate „în câteva săptămâni”.

„În prezent, industriile din UE produc aproximativ 1,5 milioane de drone pe an. Trebuie să egalăm capacitatea de producție a Rusiei”, a indicat el, menționând nevoia de a 'colabora cu Ucraina în domeniul infrastructurii de comandă, control și recunoaștere pentru sistemele fără pilot'.

În al treilea rând, a continuat comisarul european, este nevoie de „crearea unui ecosistem pentru războiul cu drone similar celui al Ucrainei”, în care proiectarea, producția, achiziția și operarea aparatelor, precum și experiența din prima linie, sunt integrate.

Ideea, a explicat el, este de a identifica și dezvolta modalități de a depăși dificultățile din lanțurile de aprovizionare sau din achiziția echipamentelor destinate producției de drone.

În fine, Andrius Kubilius a menționat accelerarea în comun cu industria ucraineană a cercetării, dezvoltării și achizițiilor, cu obiectivul de a reduce „de la ani la luni” timpul dintre stabilirea unei cerințe și obținerea unui prototip.