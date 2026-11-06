Aliații Kievului lucrează la obținerea unei ''păci juste și durabile'' în Ucraina, afirmă purtătoarea de cuvânt a NATO

Această reuniune, desfășurată joi între reprezentanții NATO, Ucrainei, Uniunii Europene și unor țări europene, ''a vizat înregistrarea de progrese către o încheiere justă și durabilă a războiului din Ucraina'', a afirmat Hart, citat de agerpres.ro.
La Abu Dhabi va avea loc în 10 și 11 noiembrie o nouă rundă de convorbiri între Rusia și Ucraina, mediate de SUA, în încercarea de a găsi o soluție la conflictul ce durează de aproape patru ani și nouă luni.
Președintele american Donald Trump a promis un acord ''foarte mare'' cu Rusia privitor la Ucraina, adăugând că acordul ''ar putea îngloba toată Europa''.
Unul dintre negociatorii americani, Jared Kushner, ginerele lui Donald Trump, a precizat la rândul său pe X că este vorba despre a se ajunge la ''o arhitectură europeană a securității mai largă, susceptibilă să contribuie la crearea condițiilor pentru o pace durabilă''.
Expresia ''arhitectură europeană a securității'' este unul din elementele de limbaj cheie ale Kremlinului, după ani de zile. Președintele rus Vladimir Putin a amintit-o pe 22 octombrie în timpul unui interviu acordat televiziunii de stat. ''Scopul acestor discuții va fi de a trata chestiunea garanțiilor de securitate atât pentru Ucraina, cât și pentru Rusia, în cadrul unui acord final'' privind securitatea europeană, a declarat el.
Țările europene se tem că această nouă ''arhitectură europeană a securității'' ar implica o slăbire a NATO.
Jared Kushner, care a participat joi prin videoconferință la reuniunea de la Bruxelles, a afirmat totuși că Alianța Nord-Atlantică rămâne ''în centrul apărării colective europene''.
Inițiativa luată de președintele Trump se va baza ''pe instituțiile și angajamentele existente'', a dat el asigurări.
''Obiectivul nostru este de a pune în practică dispoziții concrete ce răspund îngrijorărilor tuturor părților în materie de securitate, reduc riscul unor conflicte viitoare și creează un mediu de securitate mai stabil și mai previzibil'', a rezumat Kushner.
În ceea ce-i privește pe europeni, aceștia rămân îngrijorați și se așteaptă la ''două luni dificile'', înainte de intrarea în funcțiune a noului Congres, cu majoritate democrată, rezultat din alegerile de la jumătatea mandatului, a avertizat un diplomat european de rang înalt.
''Trump va încerca acum să vândă totul Rusiei la un preț scăzut'', a avertizat el.
Aliații Kievului lucrează la obținerea unei ''păci juste și durabile'' în Ucraina, afirmă purtătoarea de cuvânt a NATO
Aliații Kievului lucrează la obținerea unei ''păci juste și durabile'' în Ucraina, a afirmat vineri purtătoarea de cuvânt a NATO, Allison Hart, după o reuniune desfășurată în ajun la Bruxelles, în pregătirea celei de săptămâna viitoare de la Abu Dhabi, transmite AFP.
Această reuniune, desfășurată joi între reprezentanții NATO, Ucrainei, Uniunii Europene și unor țări europene, ''a vizat înregistrarea de progrese către o încheiere justă și durabilă a războiului din Ucraina'', a afirmat Hart, citat de agerpres.ro.