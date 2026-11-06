Aliații Kievului lucrează la obținerea unei ''păci juste și durabile'' în Ucraina, afirmă purtătoarea de cuvânt a NATO

Această reuniune, desfășurată joi între reprezentanții NATO, Ucrainei, Uniunii Europene și unor țări europene, ''a vizat înregistrarea de progrese către o încheiere justă și durabilă a războiului din Ucraina'', a afirmat Hart, citat de agerpres.ro.



La Abu Dhabi va avea loc în 10 și 11 noiembrie o nouă rundă de convorbiri între Rusia și Ucraina, mediate de SUA, în încercarea de a găsi o soluție la conflictul ce durează de aproape patru ani și nouă luni.



Președintele american Donald Trump a promis un acord ''foarte mare'' cu Rusia privitor la Ucraina, adăugând că acordul ''ar putea îngloba toată Europa''.



Unul dintre negociatorii americani, Jared Kushner, ginerele lui Donald Trump, a precizat la rândul său pe X că este vorba despre a se ajunge la ''o arhitectură europeană a securității mai largă, susceptibilă să contribuie la crearea condițiilor pentru o pace durabilă''.



Expresia ''arhitectură europeană a securității'' este unul din elementele de limbaj cheie ale Kremlinului, după ani de zile. Președintele rus Vladimir Putin a amintit-o pe 22 octombrie în timpul unui interviu acordat televiziunii de stat. ''Scopul acestor discuții va fi de a trata chestiunea garanțiilor de securitate atât pentru Ucraina, cât și pentru Rusia, în cadrul unui acord final'' privind securitatea europeană, a declarat el.



Țările europene se tem că această nouă ''arhitectură europeană a securității'' ar implica o slăbire a NATO.



Jared Kushner, care a participat joi prin videoconferință la reuniunea de la Bruxelles, a afirmat totuși că Alianța Nord-Atlantică rămâne ''în centrul apărării colective europene''.



Inițiativa luată de președintele Trump se va baza ''pe instituțiile și angajamentele existente'', a dat el asigurări.



''Obiectivul nostru este de a pune în practică dispoziții concrete ce răspund îngrijorărilor tuturor părților în materie de securitate, reduc riscul unor conflicte viitoare și creează un mediu de securitate mai stabil și mai previzibil'', a rezumat Kushner.



În ceea ce-i privește pe europeni, aceștia rămân îngrijorați și se așteaptă la ''două luni dificile'', înainte de intrarea în funcțiune a noului Congres, cu majoritate democrată, rezultat din alegerile de la jumătatea mandatului, a avertizat un diplomat european de rang înalt.



''Trump va încerca acum să vândă totul Rusiei la un preț scăzut'', a avertizat el.