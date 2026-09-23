Aliniere la normele UE. Parlamentul va oferi mai multă independență Băncii Naționale a Moldovei

Pentru asta, Comisia parlamentară pentru economie, buget și finanțe a aprobat un raport asupra unui proiect de lege pentru consolidarea independenței BNM.

Potrivit notei de fundamentare, acquis-ul comunitar privind politica economică și monetarea interzice finanțarea directă a sectorului public de către banca centrală și limitează accesul privilegiat al sectorului public la instituțiile financiare.

„Proiectul prevede că Banca Națională și membrii organelor sale de conducere își exercită atribuțiile în mod independent și nu pot solicita sau accepta instrucțiuni din partea Parlamentului, Guvernului sau a altor autorități publice ale Republicii Moldova. În același timp, BNM va continua să prezinte Parlamentului rapoarte privind activitatea sa”, se menționează într-un comunicat al Parlamentului.

De asemenea, proiectul reglementează regimul juridic al bunurilor BNM. De exemplu, delimitarea bunurilor imobile pe domeniile public sau privat sau atribuirea bunurilor mobile - se vor realiza conform reglementărilor interne ale BNM. Totodată, prevederile legale privind administrarea și deetatizarea proprietății publice nu se vor aplica asupra bunurilor Băncii Naționale.

„O altă prevedere vizează regimul de incompatibilități aplicabil membrilor organelor de conducere ale BNM. Aceștia nu vor putea desfășura activități remunerate, cu excepția celor didactice și științifice”, explică autorii proiectului de lege.

După adoptare, noile prevederi vor intra în vigoare la o lună de la publicarea în Monitorul Oficial, cu excepția unor articole care vor produce efecte începând cu data aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană.