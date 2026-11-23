Discuțiile s-au axat pe nevoie de implicare a Casei Regale în susținerea proiectelor sociale inițiate de Mitropolia Basarabiei, în special pe dezvoltarea unor centre de îngrijire a copiilor vulnerabili și a persoanelor vârstnice, după modelul ''Centrului Generații'' constituite de Fundația Regală Margareta a României, transmite agerpres.ro.



ÎPS Antonie a subliniat importanța prezenței românești în societatea civilă din Republica Moldova.

''Am menționat că este importantă orice prezență de peste Prut în acest spațiu, pentru că în acest fel poate descoperim și noi, încet, că suntem și noi de același neam. Am menționat acest lucru, pentru că, cu părere de rău, o parte din confrații noștri încă nu știu sau nu au înțeles că facem parte din neamul românesc, că vorbim limba română, că aparținem aceleiași culturi'', a afirmat înaltul prelat de la Chișinău.



La rândul său, Alteța Sa Regală Principele Radu a vorbit despre rolul primordial al Bisericii în păstrarea tradiției și identității naționale.

''Biserica, părinții, familia joacă un rol important pentru om, chiar și pentru cel mai tânăr și sper ca acest lucru să continue să dăinuiască'', a declarat reprezentantul Casei Regale a României.