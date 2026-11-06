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Alți 32 de observatori internaționali, acreditați pentru alegerile din Găgăuzia

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Alți 32 de observatori internaționali, acreditați pentru alegerile din Găgăuzia

Comisia Electorală Centrală a acreditat alți 32 de observatori internaționali pentru monitorizarea alegerilor regionale din 15 noiembrie din Găgăuzia. Aceștia reprezintă misiunile diplomatice din șapte state, printre care SUA, Franța și Suedia. Astfel, numărul total al observatorilor internaționali acreditați a ajuns la 68, transmite IPN.

Potrivit CEC, cei mai mulți observatori, 16 la număr, sunt din partea Ambasadei SUA. Ambasadele Suediei și Turciei vor avea câte patru reprezentanți, iar cele ale Franței, Belgiei, Norvegiei și Chinei – câte doi.

Cererile de acreditare a observatorilor pot fi depuse până pe 8 noiembrie, inclusiv. Potrivit legislației, observatorii internaționali sunt acreditați de CEC, iar cei naționali – de Consiliul Electoral Central al Găgăuziei. Până în prezent, au fost acreditați 148 de observatori naționali, din partea a cinci organizații neguvernamentale.

Pe 15 noiembrie, în Găgăuzia sunt programate alegeri pentru Adunarea Populară și pentru funcția de bașcan.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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