„Am lucrat personal la asta”. Năsui a spus ce se întâmplă cu legislația despre producerea dronelor

Potrivit oficialului, există deja interes din partea unor investitori, însă proiectul de lege mai are nevoie de avize politice înainte de a fi transmis Guvernului și ulterior Parlamentului.

„Moldova are nevoie de o industrie de apărare. Moldova trebuie să se poată apăra. Tot ce se întâmplă în lume în momentul acesta ne arată că trebuie să ai capacități de apărare. Asta nu înseamnă să te duci în războaie. Asta înseamnă să te poți apăra. Apăra la tine acasă. Defensiv. Ori pentru asta ai nevoie de o schimbare de legislație și vă recunosc că în ultimele săptămâni am lucrat personal pe asta", a declarat ministrul Claudiu Năsui, fiind invitat în platoul emisiunii Punctul pe Azi de la TVR Moldova.

Ministrul a precizat că modificarea legislației ar putea avea loc în scurt timp, menționând că își dorește o procedură cât mai puțin birocratică, care să faciliteze investițiile private în industria de apărare.

Întrebat despre interesul investitorilor străini pentru dezvoltarea industriei de apărare în Republica Moldova, ministrul a confirmat că există discuții în acest sens, inclusiv cu potențiali investitori din România și Ucraina, fără a dezvălui numele companiilor interesate.

Există, se confirmă acest interes. Este un interes mare pentru asta. Este un interes de investitori care ar putea să investească să construiască aici o industrie de apărare. Nume mari nu ni le dă de asta. Nu vreau să intru în detalii, susține Claudiu Năsui.

Referindu-se la statutul de neutralitate permanentă, prevăzut în Constituție, ministrul a subliniat că acesta nu exclude dezvoltarea capacităților de apărare și a susținut că neutralitatea nu trebuie confundată cu lipsa mijloacelor de protecție.

„A fi neutru nu înseamnă să fii inofensiv. S-ar putea ca, dacă scopul neutralității este să nu fie război, inofensivitatea să nu fie un lucru care te duce acolo. Dimpotrivă, încurajează agresori. Neutru sună mai bine decât inofensiv și poți să faci o justificare a neutralității, cum este Elveția, de exemplu. Elveția este probabil cel mai faimos stat neutru, dar investesc în armată și sunt ultra-pregătiți pe armată, deși ei n-au niciun inamic potențial în jur. Adică, ei nu sunt atât de aproape de Rusia cum suntem noi. Oricine este patriot și iubește Moldova trebuie să vrea ca Moldova să se poată apăra. Și ca să se poată apăra, ai nevoie inclusiv de o industrie de apărare", a punctat ministrul Năsui.

Pe 26 octombrie, Republica Moldova și Ucraina a semnat la Kiev un acordul de cooperare tehnico-militară. Șeful Guvernului Vasile Tofan a declarat că documentul nu afectează neutralitatea Republicii Moldova și că urmărește consolidarea capacităților de apărare, inclusiv prin accesul la tehnologii moderne de interceptare a dronelor.

Partidul Socialiștilor din Republica Moldova a criticat semnarea acordului, susținând că acesta ar putea încălca neutralitatea constituțională a țării și ar putea implica Republica Moldova în conflictul din Ucraina. Formațiunea a cerut publicarea integrală a documentului și prezentarea unor explicații în Parlament.