Ambasada R. Moldova la Moscova rămâne deschisă. Maia Sandu: Pentru moment, decizia este să păstrăm lucrurile așa

„Ambasada de la Moscova are niște sarcini care țin de mai mulți cetățeni ai noștri care sunt acolo. Sunt cetățeni care au nevoie în continuare de acest sprijin și, pentru moment, decizia este să păstrăm lucrurile așa cum sunt”, a declarat Maia Sandu pentru presă.

Președinta a menționat însă că decizia ar putea fi revizuită în funcție de evoluția situației. „Dacă se vor întâmpla alte lucruri, se vor schimba circumstanțele, atunci o să revedem decizia și o să comunicăm”, susține Maia Sandu.

În august 2026, Ministerul Afacerilor Externe l-a rechemat pentru consultări pe ambasadorul Republicii Moldova la Moscova, Lilian Darii, după ce o dronă de tip „dronă-rachetă” a căzut și a explodat în localitatea Crocmaz, raionul Ștefan Vodă. Darii nu a revenit până în prezent în Federația Rusă. Ulterior, președintele Parlamentului, Igor Grosu, a confirmat că ambasadorul nu va reveni deocamdată la Moscova.