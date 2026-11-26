”Ambasada a primit informații despre o provocare cu caracter antirusesc, pregătită pentru următoarele zile, care vizează deteriorarea radicală a relațiilor ruso-moldovenești. Am avertizat în repetate rânduri asupra riscurilor unor asemenea înscenări, iar acum avertismentele noastre încep să se adeverească”, se arată în mesajul misiunii diplomatice ruse.

Reprezentanții Ambasadei Rusiei îndeamnă autoritățile de la Chișinău să se abțină de la ceea ce numesc ”acțiuni nechibzuite de escaladare”, sugerând că Republica Moldova ar fi atrasă deliberat într-o confruntare cu Federația Rusă.

În replică, purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dumitru Ciorici, a declarat că Moscova încearcă să distragă atenția de la amenințările reale la adresa securității Republicii Moldova.

”Rusia recurge la noi diversiuni informaționale pentru a distrage atenția de la încălcările tot mai frecvente ale spațiului nostru aerian de către drone, care pun în pericol cetățenii noștri”, a declarat Ciorici.

La rândul său, expertul Institutului pentru Politici și Reforme Europene (IPRE), Daniel Vodă, a atras atenția asupra faptului că mesajul Ambasadei Rusiei a fost publicat după ora 22:00, la scurt timp după participarea președintelui Maia Sandu la o emisiune televizată.

”În locul unor informații verificabile, avem acuzații, insinuări și formulări care pot fi interpretate drept amenințări la adresa autorităților de la Chișinău”, a subliniat expertul.

În context, Daniel Vodă a evidențiat discrepanța dintre retorica Moscovei privind pacea și politica militară a Federației Ruse. Acesta a amintit că, pe 24 noiembrie, Duma de Stat a Rusiei a aprobat bugetul pentru anul 2027, în care aproximativ 44% din cheltuielile federale sunt destinate apărării, securității și structurilor de ordine publică.

”Aproape jumătate din buget! Și asta în timp ce Moscova ne vorbește despre pace”, a punctat Vodă.

Expertul a făcut referire și la o investigație publicată pe 23 noiembrie de jurnaliștii independenți de la Mediazona și Meduza, care estimează că peste 700 de mii de militari ruși ar fi murit în războiul împotriva Ucrainei.

”Pacea înseamnă absența agresiunii, nu absența reacției în fața agresorului”, a subliniat Daniel Vodă, îndemnând cetățenii Republicii Moldova să rămână calmi, să se informeze din surse credibile și să nu se lase atrași în provocări, dezinformare și propagandă.

Noile acuzații ale Moscovei intervin pe fondul intensificării incidentelor de securitate generate de încălcarea spațiului aerian al Republicii Moldova de către drone, în contextul războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.