Ambasadoarea Rusiei în Bulgaria sugerează că atacurile asupra navelor din Marea Neagră să fie o provocare din partea unei terţe părţi

Două nave de marfă au fost lovite de drone în timpul nopţii, iar una s-a scufundat, au declarat oficialii bulgari, citați de News.RO.

Bulgaria nu a ajuns până la a acuza în mod explicit Rusia de efectuarea atacurilor, dar prim-ministrul Rumen Radev a afirmat că de rezultatul acestora „beneficiază Federaţia Rusă”.

Nu a existat niciun comentariu imediat din partea Moscovei cu privire la aceste incidente.

„Este absolut inacceptabil - un alt atac în imediata vecinătate a apelor teritoriale bulgare”, a declarat Radev într-un discurs televizat.

Atacurile au fost condamnate şi de Ucraina, şi de UE.

„Marea Neagră a devenit un alt front al escaladării războiului rus din Ucraina”, a declarat marţi preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. „Cei responsabili trebuie traşi la răspundere”, a punctat ea.

Ministrul de Externe al Ucrainei, Andrii Sîbiha, a declarat marţi că atacul „demonstrează încă o dată dispreţul deliberat al Moscovei faţă de vieţile civililor”.

„Marea Neagră este o arteră vitală pentru securitatea alimentară globală. Rusia o atacă pentru a transforma foamea într-o armă şi a ţine lumea ostatică”, a adăugat el.

Într-o convorbire telefonică pe care a avut-o cu Ursula von der Leyen şi cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, Radev a solicitat sprijinul acestora pentru consolidarea supravegherii spaţiului maritim şi aerian al ţării sale, a precizat guvernul bulgar într-un comunicat.

NATO va continua să-şi adapteze prezenţa militară pe flancul estic „după cum va fi necesar”, a declarat Rutte.

Oficialii bulgari au declarat că cinci membri ai echipajului au fost salvaţi, dar 11 sunt încă daţi dispăruţi de pe nava care s-a scufundat în largul satului Krapets. Preşedinta Iliana Iotova a identificat nava ca fiind cargoul HS Dignity, care arbora pavilionul Guineei-Bissau, şi a precizat că operaţiunea de căutare şi salvare este în curs de desfăşurare.

O altă navă, „Chelsea 3”, care naviga sub pavilion maltez, a fost, de asemenea, lovită de trei drone în cursul nopţii, au declarat oficialii bulgari. Întregul echipaj al acelei nave - şapte ucraineni şi opt azeri - a fost salvat şi nimeni nu a suferit răni grave.

Acum o săptămână, nouă marinari sirieni şi unul egiptean au dispărut în mare de pe o navă care s-a scufundat după ce a fost lovită de drone în zona economică exclusivă a Bulgariei din Marea Neagră. O altă navă a fost lovită în aceeaşi noapte, dar echipajul a fost salvat.

La mai mult de patru ani şi jumătate de la începerea războiului pe care Moscova l-a declanşat prin invazia pe scară largă din 2022, transportul maritim din Marea Neagră a fost implicat din ce în ce mai mult într-o bătălie prelungită de rezistenţă economică.

Atât Ucraina, cât şi Rusia se numără printre cei mai mari exportatori de cereale din lume.

Rusia a bombardat porturile ucrainene de la Marea Neagră, forţând Ucraina să se bazeze din ce în ce mai mult pe porturile fluviale de pe Dunăre şi pe rutele maritime din apropierea coastelor statelor membre NATO, Bulgaria şi România.

La rândul său, Ucraina a vizat din ce în ce mai des navele ruseşti care exportă cereale în alte părţi ale Mării Negre şi ale Mării Azov, la gurile fluviului Don.