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Ambasadorul agreat al Rusiei, convocat la MAE după incidentele cu drone: Aceste încălcări amenință direct securitatea cetățenilor R. Moldova

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Ambasadorul agreat al Rusiei, convocat la MAE după incidentele cu drone: Aceste încălcări amenință direct securitatea cetățenilor R. Moldova

Ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov, va fi convocat astăzi, 1 octombrie, la Ministerul Afacerilor Externe, după ce trei drone au încălcat miercuri spațiul aerian al Republicii Moldova. Două dintre acestea au căzut și au explodat pe teritoriul statului, în contextul atacurilor masive lansate de Rusia asupra Ucrainei.

MAE condamnă ferm incidentele și susține că acestea reprezintă încălcări grave ale spațiului aerian și amenință direct securitatea cetățenilor Republicii Moldova.

Cel mai grav incident s-a produs miercuri seara, în apropierea localității Brănești, raionul Orhei. O dronă de tip „Geran”, dotată cu motor turboreactiv, a lovit copacii și a explodat în imediata apropiere a unui traseu public.

Fragmentele aparatului de zbor au fost găsite pe o rază de aproximativ 120 de metri. Circulația rutieră în zonă a fost sistată temporar, iar spațiul aerian din zona Centru a fost închis.

Ministerul Afacerilor Externe cere Federației Ruse să oprească imediat atacurile asupra Ucrainei și orice acțiuni care pun în pericol Republica Moldova.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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