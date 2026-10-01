Ambasadorul agreat al Rusiei, convocat la MAE după incidentele cu drone: Aceste încălcări amenință direct securitatea cetățenilor R. Moldova

MAE condamnă ferm incidentele și susține că acestea reprezintă încălcări grave ale spațiului aerian și amenință direct securitatea cetățenilor Republicii Moldova.

Cel mai grav incident s-a produs miercuri seara, în apropierea localității Brănești, raionul Orhei. O dronă de tip „Geran”, dotată cu motor turboreactiv, a lovit copacii și a explodat în imediata apropiere a unui traseu public.

Fragmentele aparatului de zbor au fost găsite pe o rază de aproximativ 120 de metri. Circulația rutieră în zonă a fost sistată temporar, iar spațiul aerian din zona Centru a fost închis.

Ministerul Afacerilor Externe cere Federației Ruse să oprească imediat atacurile asupra Ucrainei și orice acțiuni care pun în pericol Republica Moldova.