Ambasadorul Cristian-Leon Țurcanu a donat cărți în limba română copiilor din Găgăuzia

La Vulcănești, ambasadorul a anunțat că există planuri concrete pentru asigurarea unui sediu modern, la standarde europene, pentru Liceul „Luceafărul”, instituție cu predare în limba română. Potrivit lui Cristian-Leon Țurcanu, numai în această toamnă liceul a atras peste 100 de elevi noi în clasele întâi cu predare în limba română.

Diplomatul a precizat că susținerea instituției se află în atenția sa încă de la începutul mandatului.

„Încă de la începutul misiunii mele am vizitat liceul de limbă română de la Vulcănești și am insistat pentru identificarea unor soluții de susținere a acestei importante instituții de învățământ din Găgăuzia”, a scris ambasadorul.

Țurcanu a discutat cu profesorii și elevii și despre avantajele cunoașterii limbii române, precum și despre necesitatea unor condiții adecvate pentru educația copiilor.

Ambasadorul României a mers și la Grădinița nr. 8 „Andrieș” din Ceadîr-Lunga, unde a oferit o altă donație de cărți în limba română. Într-o postare, acesta a remarcat că micuții din Găgăuzia cântă „Limba noastră” și învață în limba română.

„Ne dorim ca aceste cărți să încurajeze lectura și să le ofere copiilor un contact cât mai firesc cu limba română”, a menționat Cristian-Leon Țurcanu.

Potrivit ambasadorului, cunoașterea limbii române le oferă copiilor acces la mai multe resurse educaționale și, pe termen lung, la noi oportunități de dezvoltare.

Țurcanu a subliniat că educația rămâne unul dintre domeniile prioritare în care România investește constant în Republica Moldova, prin proiecte destinate copiilor și tinerilor.

„Este o investiție în oameni, în comunități și în valorile comune care ne apropie și pe care construim împreună pentru viitor”, a transmis ambasadorul.