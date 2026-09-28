Ambasadorul Poloniei, Tomasz Kobzdej, decorat cu „Ordinul Onoarei” la încheierea mandatului

Tomasz Kobzdej și-a început mandatul de ambasador la Chișinău în aprilie 2022. Potrivit Președinției, pe durata mandatului său, relațiile dintre Moldova și Polonia s-au aprofundat în domenii precum dialogul politic, securitatea și apărarea, energia, integrarea europeană și asistența pentru dezvoltare. Totodată, comisia interguvernamentală moldo-polonă a fost relansată după o pauză de 17 ani, iar colaborarea dintre companiile celor două țări s-a intensificat.

Șefa statului a apreciat implicarea ambasadorului și sprijinul acordat de Polonia Republicii Moldova, inclusiv în perioada în care Varșovia a deținut Președinția Consiliului Uniunii Europene. La rândul său, Tomasz Kobzdej și-a exprimat încrederea că relațiile dintre Republica Moldova și Polonia vor continua să se consolideze prin noi inițiative și rezultate concrete.

Tomasz Kobzdej este diplomat de carieră și politolog, doctor în științe umaniste și absolvent al Universității din Varșovia. Înainte de a deveni ambasador al Poloniei în Republica Moldova, a activat în serviciul diplomatic polonez, inclusiv în domeniile politicii de securitate și apărare.