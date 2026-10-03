Ambasadorul României, de Ziua Lucrătorului în Învățământ: Peste 80 de milioane de euro, investiți în educația din R. Moldova în 2025

Diplomatul le-a mulțumit profesorilor pentru contribuția lor la educarea noilor generații și a subliniat rolul pe care aceștia îl au în dezvoltarea societății.

„Mulțumiri și recunoștință dascălilor pentru profesionalismul, sacrificiul și dragostea cu care formează noile generații. Viitorul societății noastre este clădit zi de zi în sălile de clasă”, a scris Cristian-Leon Țurcanu.

Ambasadorul a declarat că România rămâne principalul partener al Republicii Moldova în domeniul educației, iar sprijinul acordat nu se limitează la investițiile financiare.

Potrivit lui Țurcanu, cooperarea dintre cele două state include dezvoltarea programelor comune de cercetare și de formare profesională, destinate tuturor regiunilor Republicii Moldova.

„România rămâne principalul partener al Republicii Moldova în domeniul Educației, nu doar din perspectivă financiară – prin cele peste 80 de milioane de euro investite aici doar în anul 2025 – ci și prin dezvoltarea continuă de programe comune de cercetare și de formare profesională”, a precizat ambasadorul.

Cristian-Leon Țurcanu și-a încheiat mesajul felicitând cadrele didactice și evocând „valorile românești care ne unesc”.