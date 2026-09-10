Ambasadorul României, discuție cu primarul de Comrat despre alegerile viitorului bașcan și investițiile în educație, infrastructură și cultură

De asemenea, discuțiile au inclus și subiecte ce țin de preocupările comunității locale, proiectele de dezvoltare, cooperarea cu autoritățile locale și despre nevoia unui dialog constant, pragmatic și deschis.

„Am vorbit și despre perioada care urmează pentru autonomia găgăuză, inclusiv în perspectiva alegerilor pentru funcția de bașcan, și despre importanța stabilității, a dialogului și a unei administrații preocupate de nevoile concrete ale oamenilor.

Pentru România, dialogul cu comunitățile locale din R. Moldova rămâne important. Investițiile în educație, infrastructură, cultură și proiectele care aduc beneficii concrete oamenilor sunt cea mai solidă bază pentru apropiere, încredere și dezvoltare”, a menționat Cristian-Leon Țurcanu într-o postare publicată pe Facebook.

În acest context, menționăm că alegerile din Găgăuzia pentru funcția de bașcan și pentru membrii Adunării Populare sunt stabilite pentru data de 15 noiembrie 2026.