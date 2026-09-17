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Ambasadorul României, după discuțiile cu ministrul Agriculturii: Bucureștiul va continua să sprijine Chișinăul

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Ambasadorul României, după discuțiile cu ministrul Agriculturii: Bucureștiul va continua să sprijine Chișinăul

România va continua să sprijine autoritățile de la Chișinău în realizarea obiectivelor strategice din sectorul agricol. Mesajul a fost transmis de ambasadorul României în Republica Moldova, Cristian-Leon Țurcanu, după o întrevedere cu ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Eugen Osmochescu.

Diplomatul român a calificat cooperarea în agricultură drept unul dintre punctele forte ale relației dintre București și Chișinău.

Am exprimat toată convingerea în capacitatea MAIA de a avansa în proiectele propuse. Am reiterat, de asemenea, angajamentul ferm al României în sprijinirea autorităților de la Chișinău în atingerea obiectivelor strategice din domeniu”, a transmis Cristian-Leon Țurcanu.

Ambasadorul nu a oferit detalii despre proiectele concrete discutate în cadrul întrevederii, precizând doar că discuția cu ministrul Eugen Osmochescu și echipa Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare a vizat cooperarea bilaterală în domeniu.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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