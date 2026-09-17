Ambasadorul României, după discuțiile cu ministrul Agriculturii: Bucureștiul va continua să sprijine Chișinăul

Diplomatul român a calificat cooperarea în agricultură drept unul dintre punctele forte ale relației dintre București și Chișinău.

„Am exprimat toată convingerea în capacitatea MAIA de a avansa în proiectele propuse. Am reiterat, de asemenea, angajamentul ferm al României în sprijinirea autorităților de la Chișinău în atingerea obiectivelor strategice din domeniu”, a transmis Cristian-Leon Țurcanu.

Ambasadorul nu a oferit detalii despre proiectele concrete discutate în cadrul întrevederii, precizând doar că discuția cu ministrul Eugen Osmochescu și echipa Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare a vizat cooperarea bilaterală în domeniu.