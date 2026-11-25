”Am continuat dialogul foarte bun cu reprezentanții companiei OMV Petrom despre proiectele investiționale viitoare în Republica Moldova și am analizat demersurile concrete pentru sprijinirea transpunerii legislației locale la standardele europene”, a scris Cristian-Leon Țurcanu pe pagina sa de Facebook.

Potrivit ambasadorului, consolidarea rezilienței energetice a Republicii Moldova depinde în mare măsură de cooperarea cu România, atât la nivel politic, cât și la nivelul mediului de afaceri.

”Reziliența energetică a Republicii Moldova este importantă și depinde în mare măsură de cooperarea cu România, atât la nivel politic, cât și al mediului de afaceri din domeniu, iar OMV Petrom reprezintă un exemplu de bune practici pentru consolidarea acesteia”, a menționat diplomatul.

Cristian-Leon Țurcanu a reiterat că implicarea companiilor românești în Republica Moldova reprezintă un demers strategic, inclusiv din perspectiva asigurării independenței energetice a statului.