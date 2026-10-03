Ambasadorul României, la Ziua Vinului: Pe cele două maluri ale Prutului, vinul vorbește despre rădăcini comune

Acțiunea, intitulată „Cea mai mare reprezentare umană a viței-de-vie din lume”, a avut loc în cadrul Zilei Naționale a Vinului. Alături de ambasador au participat președintele Parlamentului, Igor Grosu, premierul Vasile Tofan, vicepremierul Vladimir Bolea, ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Eugen Osmochescu, membri ai corpului diplomatic și reprezentanți ai sectorului vitivinicol.

„Aproape 400 de oameni au format împreună o singură viță-de-vie. Pentru mine, a fost o bucurie ca România să fie prezentă chiar la baza simbolică a tulpinii – locul din care pornește și crește întreaga imagine”, a scris Cristian-Leon Țurcanu.

Diplomatul a asociat momentul cu relațiile dintre România și Republica Moldova, afirmând că vinul reprezintă unul dintre elementele care apropie comunitățile de pe cele două maluri ale Prutului.

„Pentru că vinul unește. Unește oameni, tradiții, generații și povești. Iar pe cele două maluri ale Prutului, el vorbește despre rădăcini comune, despre apropiere și despre bucuria de a construi împreună”, a transmis ambasadorul.

Țurcanu și-a încheiat mesajul felicitând producătorii și oamenii implicați în promovarea vinului din Republica Moldova.