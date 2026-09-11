Ambasadorul României s-a întâlnit cu Episcopul Veniamin: Limba, istoria, credința și valorile comune apropie cele două maluri ale Prutului

Diplomatul român a subliniat, într-o postare, rolul Episcopiei Basarabiei de Sud în sprijinirea comunităților locale, inclusiv prin activitățile sale educaționale, culturale și sociale.

”Prin activitatea sa spirituală, educațională, culturală și socială, Episcopia Basarabiei de Sud este un punct de sprijin pentru comunitățile locale”, a transmis ambasadorul.

Potrivit acestuia, implicarea Episcopiei în educație, păstrarea patrimoniului și a tradițiilor, precum și sprijinul acordat persoanelor care au nevoie de ajutor oferă misiunii Bisericii „o dimensiune concretă, profund legată de viața oamenilor”.

Ambasadorul României a vorbit și despre legăturile dintre comunitățile de pe cele două maluri ale Prutului, subliniind importanța păstrării elementelor identitare comune.

”Limba, istoria, credința și valorile comune reprezintă o moștenire pe care avem responsabilitatea să o păstrăm și să o transmitem mai departe. Sunt legături care au rezistat timpului și care continuă să apropie comunitățile de pe cele două maluri ale Prutului”, a mai transmis diplomatul român.