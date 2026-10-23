Ambasadorul României și vicepremierul pentru reintegrare au marcat 30 de ani de activitate a liceului din Grigoriopol

În discursul său, vicepremierul Valeriu Chiveri a evidențiat rolul profesorilor în promovarea limbii române și a valorilor naționale, subliniind că elevii și cadrele didactice continuă să suporte consecințele evacuării forțate a instituției.

”Astăzi, aici, învață copiii ai căror părinți au trecut prin acele momente dramatice, când școala a fost evacuată forțat. Este o realitate nedreaptă și tristă, care durează de prea mult timp. Vom face tot ce ne stă în putință pentru ca acest liceu să revină acasă, la Grigoriopol”, a declarat Valeriu Chiveri.

La rândul său, ambasadorul României, Cristian-Leon Țurcanu, a apreciat rezistența comunității școlare în fața presiunilor exercitate de administrația separatistă.

”30 de ani de reziliență și de curaj în fața celei mai puternice arme a războiului hibrid: deznaționalizarea și asaltul permanent asupra adevărului și a identității – aceasta este istoria Liceului Teoretic «Ștefan cel Mare și Sfânt» din Grigoriopol”, a scris diplomatul pe rețelele sociale.

Cristian-Leon Țurcanu a subliniat că elevii și profesorii liceului reprezintă un exemplu de rezistență în fața represiunii și propagandei și a dat asigurări că România va continua să le ofere sprijin.

”Faptul că astăzi am revenit aici este încă o dovadă că România vă sprijină și că Țara vă va susține mereu dreptul de a fi parte vie a națiunii române”, a transmis ambasadorul.

Potrivit Biroului politici de reintegrare, reprezentanții administrației liceului au mulțumit Guvernului Republicii Moldova pentru sprijinul acordat în asigurarea funcționării instituției și crearea unor condiții adecvate de studiu.

Liceul Teoretic ”Ștefan cel Mare și Sfânt” din Grigoriopol este una dintre cele opt instituții de învățământ cu predare în limba română din regiunea transnistreană, subordonate Ministerului Educației și Cercetării de la Chișinău. După evacuarea forțată din sediul său, instituția a fost nevoită să-și continue activitatea în satul Doroțcaia, unde funcționează și în prezent.