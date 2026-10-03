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Ambasadorul Rusiei, convocat pentru a doua oară în această săptămână la MAE. A primit o nouă notă de protest

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Ambasadorul Rusiei, convocat pentru a doua oară în această săptămână la MAE. A primit o nouă notă de protest

Ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov, a fost convocat pentru a doua oară în această săptămână la Ministerul Afacerilor Externe. Și de această dată, diplomatul a primit o notă de protest după ce cinci drone și rachete au survolat neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova și au explodat în apropierea unor localități din patru raioane.

MAE califică incidentul drept grav și afirmă că acesta a pus în pericol viața și securitatea cetățenilor. Exploziile au provocat, totodată, incendii și pagube materiale.

Ministerul solicită Federației Ruse să respecte suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova și să ia măsuri pentru ca asemenea incidente să nu se repete.

Oleg Ozerov fusese convocat la MAE și joi, 1 octombrie, după incidentele din 30 septembrie, când trei drone au încălcat într-o singură zi spațiul aerian al Republicii Moldova, iar două dintre ele au căzut și au explodat. Și atunci, ambasadorului agreat al Rusiei i-a fost înmânată o notă de protest.

La ieșirea de la MAE, Ozerov a contestat atribuirea dronelor Rusiei, susținând că Moscovei nu i-au fost prezentate dovezi privind originea acestora și cerând investigarea incidentelor.

Convocarea de acum are loc după incidentele din dimineața zilei de 3 octombrie. Potrivit informațiilor furnizate de autorități, aparatele de zbor au explodat în apropierea unor localități din raioanele Căușeni, Hîncești, Anenii Noi și Ștefan Vodă.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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