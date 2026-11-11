Ambasadorul Rusiei în SUA, Alexandr Darciev, a murit subit, la 66 de ani. Moscova nu a spus nimic despre cauza decesului

Darciev preluase conducerea ambasadei de la Washington în martie 2025, într-o perioadă marcată de tensiuni între Moscova și Washington, relatează publicația germană Focus, citată de Digi24.ro.

Ministerul rus de Externe a anunțat miercuri moartea neașteptată a ambasadorului Alexandr Darciev, unul dintre diplomații cu experiență ai Moscovei în relațiile cu Statele Unite.

Într-un comunicat oficial, ministerul și-a exprimat regretul pentru dispariția diplomatului, pe care l-a descris drept un specialist de prim rang și un expert în problemele americane. Autoritățile ruse l-au caracterizat, de asemenea, drept un diplomat remarcabil, un conducător experimentat și un mentor apreciat de colegii săi.

Informația privind decesul a fost relatată și de publicația independentă rusă The Moscow Times, care a citat comunicatul Ministerului de Externe de la Moscova.

Cauza morții ambasadorului rus nu a fost anunțată

Potrivit comunicatului oficial, Alexandr Darciev a murit subit miercuri, 11 noiembrie. Ministerul rus de Externe nu a precizat unde s-a produs decesul și nici împrejurările în care diplomatul și-a pierdut viața.

De asemenea, autoritățile nu au oferit informații despre eventuale probleme de sănătate sau despre existența unei investigații privind circumstanțele morții. Până la momentul publicării informației, cauza decesului rămânea necunoscută.

Anunțul survine la mai puțin de doi ani după numirea lui Darciev la conducerea misiunii diplomatice ruse din Statele Unite.

Cine a fost Alexandr Darciev, ambasadorul Rusiei la Washington

Alexandr Darciev s-a născut la 14 mai 1960 și a avut o carieră diplomatică îndelungată, fiind specializat în relațiile Rusiei cu America de Nord. Diplomatul a ocupat mai multe funcții importante în Ministerul rus de Externe și în reprezentanțele diplomatice ale Moscovei. La sfârșitul anilor 2000, el a lucrat în cadrul ambasadei Rusiei la Washington, acumulând experiență în relațiile bilaterale ruso-americane.

Între 2014 și 2021, Darciev a ocupat funcția de ambasador al Rusiei în Canada. Ulterior, a condus timp de aproximativ patru ani Departamentul pentru America de Nord din cadrul Ministerului rus de Externe, structură responsabilă de relațiile diplomatice cu Statele Unite și Canada.

În martie 2025, președintele Vladimir Putin l-a numit ambasador al Federației Ruse în Statele Unite, în locul lui Anatoli Antonov. Darciev era considerat un diplomat cu experiență în gestionarea relațiilor cu Washingtonul, inclusiv în perioade de tensiuni politice și diplomatice.

Decesul vine într-un moment important pentru relațiile dintre Rusia și SUA

Moartea ambasadorului rus survine într-o perioadă în care Moscova și Washingtonul sunt implicate în discuții privind războiul din Ucraina și perspectivele unei soluții diplomatice. Potrivit publicației germane t-online, negocierile mediate de Statele Unite între reprezentanții Rusiei și Ucrainei au continuat miercuri la Abu Dhabi.

În același timp, emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner urmau să se deplaseze joi, 12 noiembrie, la Moscova, pentru discuții cu președintele Vladimir Putin. Dialogul vizează inclusiv posibilitatea implicării statelor europene în viitoarele negocieri de pace.

Darciev conducea misiunea diplomatică rusă la Washington într-un moment în care contactele dintre cele două capitale aveau o importanță deosebită pentru gestionarea conflictului din Ucraina.

Moscova nu a anunțat cine va prelua conducerea ambasadei din SUA

În comunicatul prin care a confirmat decesul, Ministerul rus de Externe nu a precizat cine va prelua funcția de ambasador la Washington. Numirea unui nou ambasador va necesita parcurgerea procedurilor diplomatice și obținerea acordului autorităților americane.

Până la desemnarea unui succesor, activitatea ambasadei poate fi coordonată de un însărcinat cu afaceri.

Dispariția lui Alexandr Darciev lasă vacant unul dintre cele mai importante posturi diplomatice ale Rusiei, într-o perioadă în care relațiile cu Statele Unite continuă să fie influențate de războiul din Ucraina. Deocamdată, autoritățile de la Moscova nu au anunțat alte detalii despre circumstanțele morții diplomatului.