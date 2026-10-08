Ambasadorul SUA condamnă acțiunile agresive ale Rusiei împotriva R. Moldova: Știm cine sunt adversarii noștri

”Sunt aici ambasador de câteva săptămâni și nu a durat mult să înțeleg cât de importante sunt acele lucruri pe care vreți să le realizați. Tot mai multe cazuri de survolare ilegală de drone, atacuri cibernetice, încercări de ingerințe electorale, toate acestea nu sunt acceptabile pentru orice națiune. Nu sunt acceptabile nici pentru SUA și vreau să vă spun foarte clar, din numele SUA: SUA susțin democrația, independența și suveranitatea teritorială a R. Moldova” a declarat ambasadorul.

Diplomatul a subliniat că respectarea suveranității unui stat presupune inclusiv protejarea spațiului său aerian, în contextul incidentelor repetate cu drone care au încălcat frontierele Republicii Moldova.

”Suveranitatea teritorială nu înseamnă doar pământul, ci și spațiul aerian. Noi tratăm acest lucru cu maximă seriozitate”, a afirmat reprezentantul Washingtonului.

Ambasadorul a avertizat că amenințările la adresa Republicii Moldova și a partenerilor săi ar putea deveni și mai agresive, însă a transmis că Statele Unite sunt conștiente de proveniența acestora.

”Pot doar să vă asigur că adversarii, și noi știm cine sunt adversarii noștri, ei vor deveni mult mai agresivi. Dar ei știu că noi știm cine sunt ei”, a declarat diplomatul american.

În discursul său, ambasadorul a amintit că, de la proclamarea independenței Republicii Moldova, Statele Unite au oferit sprijin financiar de miliarde de dolari pentru consolidarea instituțiilor de apărare, securitatea energetică și cibernetică, protejarea infrastructurii critice și securitatea frontierelor.

Diplomatul a evidențiat și proiectul energetic ”Trump Liberty Line”, prin care Washingtonul intenționează să sprijine consolidarea independenței energetice a Republicii Moldova.

Referindu-se la relațiile bilaterale, ambasadorul a respins ideea că Statele Unite și-ar fi diminuat interesul pentru Republica Moldova în perioada în care postul de ambasador a rămas vacant. Acesta a apreciat activitatea însărcinatului cu afaceri și a subliniat că numirea sa reprezintă o premieră în relațiile diplomatice dintre cele două state.

”Pentru prima dată în istoria relațiilor noastre, președintele Trump a ales un ambasador pe criterii politice”, a declarat diplomatul.

Totodată, reprezentantul SUA a salutat apropierea tot mai multor aliați europeni de Republica Moldova și a îndemnat la continuarea cooperării pentru consolidarea securității regionale.

În încheiere, ambasadorul a făcut referire la declarațiile făcute zilele trecute la Atena de secretarul de Stat american, Marco Rubio, potrivit căruia deciziile luate în prezent vor influența evoluțiile internaționale pentru următoarele decenii, și a îndemnat partenerii să acționeze împreună.