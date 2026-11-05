Amenințări cu bombe au forțat mai multe avioane să efectueze aterizări neplanificate în mai multe țări europene

Astfel, trei zboruri ale companiei Ryanair cu destinația Sofia au fost vizate de amenințări cu bombă joi dimineața, ceea ce a dus la aterizări de urgență și controale de securitate pe aeroporturile bulgare, a confirmat Ministerul bulgar de Interne, potrivit agenției de presă Novinite, citată de agerpres.ro.



Amenințările au fost trimise prin email și vizau aeronave care călătoreau din diferite orașe europene către Bulgaria, a raportat BNR.



Două dintre avioane, sosind de la Copenhaga și Madrid, au aterizat deja pe Aeroportul Vasil Levski din Sofia, unde sunt în desfășurare verificări de securitate. Pasagerii și echipajul aeronavelor afectate sunt supuși procedurilor standard de securitate aplicate în astfel de cazuri.



Autoritățile nu au raportat descoperirea unor obiecte periculoase la bordul niciunul dintre cele trei avioane și, în prezent, nu există informații care să confirme că ar fi existat o amenințare reală.



Serviciile relevante investighează incidentele și încearcă să stabilească cine a trimis amenințările.



Al treilea zbor, care a decolat de la Londra, a fost deviat către aeroportul Plovdiv, a confirmat Ministerul Transporturilor pentru NOVA.



Potrivit BTA, este vorba de un zbor Ryanair de la Stansted Londra cu destinația Sofia, după cum a declarat CEO-ul Aeroportului Plovdiv, Krassimir Peșev. Pasagerii au fost debarcați, urmând ca avionul să fie verificat pentru explozibili. Odată ce procedurile stabilite sunt finalizate, căpitanul zborului va decide dacă zborul va continua spre Sofia.



Reuters a raportat separat că un avion care călătorea de la Dublin spre Roma a primit, de asemenea, o amenințare și a aterizat la o bază aeriană din Franța.



Aeronava Aer Lingus EI402 din Dublin cu destinația Roma a aterizat în siguranță pe aeroportul Evreux, la o sută de kilometri vest de Paris, după ce a fost deviată ca măsură de precauție pentru securitate, a declarat compania aeriană irlandeză într-un comunicat. Zborul a ajuns la aeroport la ora 13:36 și nici în acest caz nu au fost detectate obiecte periculoase.



Tot joi, un zbor Finnair din Helsinki, operat de Jettime, a aterizat normal la Viena după ce a primit o amenințare cu bombă, a declarat un purtător de cuvânt al companiei aeriene finlandeze, potrivit Reuters.



Finnair a spus anterior că un alt zbor Finnair, cu destinația Roma, a aterizat după ce a primit o amenințare cu bombă. Aeronava a fost escortată în siguranță către aterizarea programată la Roma de către forțele aeriene italiene, potrivit unei surse apropiate situației.



Mass-media belgiene au raportat că o aeronavă forțată să aterizeze pe aeroportul Zaventem din Bruxelles aparținea companiei poloneze LOT.



Potrivit BBC, un avion Wizz Air care călătorea pe ruta Milano - Varșovia a emis, de asemenea, o alertă de urgență înainte de a-și devia zborul spre Viena, deși nu a fost raportată nicio amenințare cu bombă, iar motivul este neclar.



Cele mai recente incidente urmează după amenințările cu bombă împotriva a șapte avioane de miercuri, care au determinat serviciile de securitate să intervină în toată Europa.



Deși nicio țară nu a identificat cine s-ar afla la originea acestor amenințări, ele apar într-un moment în care oficialii europeni au dat vina atât pe Rusia, cât și pe Iran pentru ceea ce descriu ca „atacuri hibride” și acte de sabotaj. Moscova și Teheranul neagă existența unei astfel de campanii, notează Reuters.



Săptămâna aceasta, hackeri neidentificați au oprit frigiderele din supermarketurile mai multor țări europene.



Unii experți sunt de părere că alertele false cu bombă ar putea face parte dintr-un tipar similar de eforturi de perturbare low-cost, care pot fi negate.