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Amenzi de 95 de milioane de lei pentru înțelegeri anticoncurențiale la licitațiile pentru drumuri

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Amenzi de 95 de milioane de lei pentru înțelegeri anticoncurențiale la licitațiile pentru drumuri

Consiliul Concurenței a amendat 27 de întreprinderi cu aproximativ 95 de milioane de lei pentru trucarea licitațiilor publice organizate de Administrația Națională a Drumurilor în perioada 2019-2020. Companiile și-ar fi coordonat ofertele pentru a obține contracte de reparație, reabilitare și întreținere a drumurilor, în valoare totală de circa 1,75 miliarde de lei, transmite IPN.

Potrivit Consiliului Concurenței, investigația a arătat că întreprinderile au făcut schimb de informații sensibile și au împărțit între ele procedurile de achiziție publică. Astfel, acestea nu și-au stabilit independent ofertele și strategiile de participare, fiind afectată concurența reală. Licitațiile vizate au reprezentat cel puțin 47% din valoarea totală a contractelor de reabilitare a drumurilor încheiate în perioada respectivă.

Autoritatea de concurență susține că aceste practici au afectat utilizarea eficientă a banilor publici. În condițiile unei concurențe reale, economiile obținute ar fi putut permite realizarea unui volum mai mare de lucrări de infrastructură rutieră.

Șapte dintre întreprinderile vizate au recunoscut integral sau parțial încălcările și au beneficiat de reduceri ale amenzilor, în condițiile legii. Decizia Consiliului Concurenței poate fi contestată în termen de 30 de zile de la recepționare.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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