Amenzi de peste 160 de mii de lei pentru tăieri ilegale de copaci și încălcări în sectorul forestier

În contextul începerii perioadei de cumpărare a lemnelor pentru sezonul rece, ministrul mediului, Gheorghe Hajder, a cerut directorilor întreprinderilor silvice să ia măsuri împotriva tăierilor ilegale și să elibereze bon fiscal și factură la fiecare vânzare de lemne, transmite IPN.

Inspectoratul pentru Protecția Mediului a efectuat 12 controale în fondul forestier gestionat de Agenția „Moldsilva”, dar și în cel gestionat de autoritățile publice locale. Totodată, în cadrul controalelor au fost depistați aproximativ 136 de metri cubi de lemn extras ilegal.

Autoritățile recomandă cetățenilor să cumpere lemne de foc doar din surse legale și să solicite bonul fiscal și factura. „Oamenii plătesc cu bani munciți din greu. Responsabilitatea noastră este să fim corecți și să le vindem lemnul transparent și să asigurăm un preț corect la lemn”, spune Gheorghe Hajder

Potrivit Ministerului Mediului, documentele de cumpărare permit identificarea vânzătorului și verificarea traseului lemnului. Cetățenii sunt îndemnați să sesizeze Inspectoratul pentru Protecția Mediului cazurile suspecte de tăiere sau vânzare ilegală, inclusiv situațiile când vânzătorii refuză să elibereze documentele de cumpărare.