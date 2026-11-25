Inițiativa legislativă a fost elaborată de un grup de deputați ai Partidului Acțiune și Solidaritate și urmărește reglementarea mai clară a funcționării parcărilor publice, inclusiv prin introducerea unui mecanism de sancționare a încălcării regulilor de utilizare a acestora.

Pe lângă parcarea neregulamentară și neachitarea tarifului, proiectul prevede sancțiuni și pentru depășirea duratei legale de staționare.

Autorii propun și stabilirea în legislație a faptului că parcările publice reprezintă servicii prestate de autoritățile publice locale. În acest context, taxa locală pentru parcaj, introdusă în Codul Fiscal în 2014, urmează să fie exclusă.

Potrivit autorilor, menținerea acestei taxe creează confuzie, întrucât legislația permite deja autorităților publice locale să stabilească tarife pentru serviciile publice, iar parcările publice reprezintă un astfel de serviciu.

Proiectul de lege urmează să fie propus Parlamentului spre examinare în prima lectură.