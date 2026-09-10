Amnesty International: Recrutarea de către Rusia a cetățenilor străini pentru a lupta în Ucraina reprezintă trafic de ființe umane

„Multor recruți li s-au promis salarii mari și bonusuri la semnarea contractelor care nu au fost acordate. În timp ce unii au primit plăți parțiale înainte de a fi capturați, mulți au declarat că nu au primit nimic”, a precizat organizația pentru apărarea drepturilor omului într-un comunicat de presă despre un nou raport, informează Agerpres.

„Pe lângă remunerațiile financiare, toți cei intervievați au descris promisiuni pentru cetățenia rusă ca un stimulent special”, a adăugat Amnesty International.

Recrutorii ruși au folosit coerciție, fraudă și înșelătorie pentru a-i convinge pe străini să se înroleze în armata rusă, a precizat Amnesty.

„Nivelul exploatării și coerciției implicate ne-a făcut să ajungem la concluzia că în multe cazuri asta duce la trafic de ființe umane, așa cum este definit în conformitate cu Protocolul ONU de la Palermo”, a declarat Agnes Callamard, secretar general al Amnesty International.

Amnesty susține că a intervievat peste o duzină de cetățeni străini, inclusiv din Columbia, Cuba, Egipt, Somalia și Africa de Sud în timpul a șase vizite în două tabere ucrainene pentru prizonieri de război între 2024 și 2026.

Numai trei dintre cei intervievați au semnat în cunoștință de cauză un contract pentru a lupta în Ucraina, a precizat Amnesty International.

Prizonieri de război din Brazilia și Sri Lanka au declarat pentru Amnesty că, după ce au semnat contractele, pașapoartele și telefoanele mobile le-au fost confiscate, potrivit organizației.

Ei au mai declarat că contractele erau numai în limba rusă și că nimeni nu vorbea engleză. Recruții au beneficiat de un antrenament de bază militar inadecvat care a durat circa două săptămâni, potrivit raportului.

Amnesty a precizat că a nu a putut efectua investigații și în Rusia, unde organizația este interzisă din mai 2025.