ANALIZĂ // Rusia își intensifică ofensiva înaintea negocierilor de pace, dar plătește un preț uriaș. „Este o tactică de negociere eficientă”

Analiștii spun că Moscova își intensifică ofensiva pentru a proiecta imaginea unei victorii inevitabile și pentru a-și consolida poziția la masa negocierilor, anunță The Kyiv Independent, citat de Digi24.RO.

După ce, în octombrie, forțele ruse au înregistrat cele mai mari pierderi lunare de personal de la începutul invaziei pe scară largă, Kremlinul a consemnat un nou record sumbru în noiembrie: 2.980 de militari pierduți într-o singură zi, pe 8 noiembrie.

Rusia înregistrează pierderi deosebit de grele în zona orașului Dobropillia, din regiunea Donețk, potrivit Corpului 1 Azov, citat de publicația The Kyiv Independent.

Numai în luna octombrie, forțele ruse ar fi pierdut aproximativ 200 de militari pe zi în acest sector al frontului, potrivit unei declarații făcute de președintele ucrainean Volodimir Zelenski în discursul său din seara zilei de 12 octombrie.

Unul dintre motivele pierderilor ridicate îl reprezintă ordinele inflexibile transmise comandanților de rang inferior. Moscova încearcă să proiecteze imaginea unor succese militare și a unor câștiguri teritoriale, în timp ce negocierile continuă.

În acest context, comandanții de pe teren nu ar avea libertatea de a contesta sau modifica ordinele primite de la superiori, susține Corpul 1 Azov.

„Atunci când unui comandant de rang inferior i se stabilește un termen-limită, acesta își pierde capacitatea de a opri un atac eșuat”, a transmis Corpul 1 Azov într-un comunicat citat de The Kyiv Independent.

„Pierderile mari de personal și echipament indică, de obicei, faptul că inamicul este dispus să sacrifice resurse pentru a atinge obiective politice sau strategice imediate”, a adăugat unitatea ucraineană.

Corpul 1 Azov descrie această strategie drept un exemplu clasic de ordin de tip „take-by-date”, prin care comandanții stabilesc un termen-limită pentru cucerirea unei poziții, iar atacurile sunt reluate în mod repetat pe aceleași direcții, chiar și după eșecuri. Termenele nerealiste impuse de superiori reprezintă unul dintre principalele motive pentru numărul mare de victime, susține unitatea.

Ofensivele rusești, folosite ca instrument de negociere

Jade McGlynn, cercetătoare principală și directoare a Programului pentru Ucraina și Rusia din cadrul Centrului pentru Artă Politică și Securitate Națională al King's College din Londra, afirmă că Rusia are o tradiție de a-și sincroniza ofensivele cu întâlnirile diplomatice.

„Rusia are o tradiție de a-și sincroniza ofensivele cu summiturile”, a declarat McGlynn, referindu-se la discuțiile de la Abu Dhabi din 10 și 11 noiembrie, primele negocieri trilaterale de acest fel din ultimele nouă luni.

Experta a amintit și alte momente în care ofensiva rusă s-a intensificat înaintea unor întâlniri diplomatice importante: negocierile de la Minsk-1, din august-septembrie 2014, procesul diplomatic de la Astana-Berlin, din ianuarie 2015, precum și perioada premergătoare și cea din timpul negocierilor de la Minsk-2, din ianuarie-februarie 2015.

„Aceasta este o tactică de negociere eficientă”, a afirmat McGlynn, în special în perioada 2014-2015, când Ucraina era mult mai slabă decât în prezent. Unul dintre principalele obiective ale Moscovei este să prezinte preluarea controlului deplin asupra întregului Donbas drept un rezultat inevitabil.

Astfel, Kremlinul încearcă să convingă atât Ucraina, cât și emisarii președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, că acceptarea cedării teritoriilor în cadrul unui acord de pace nu ar reprezenta, în esență, o concesie.

„Dacă pierderea teritoriilor este inevitabilă, are sens să ne agățăm de ele?”, a declarat președintele rus Vladimir Putin în octombrie, în timpul unei intervenții la sesiunea plenară a Clubului de discuții Valdai.

Zelenski acuză Moscova că prezintă informații false despre situația de pe front

În timp ce soldații ruși sunt împinși să obțină câștiguri teritoriale, inclusiv prin atacuri repetate și costisitoare, armata rusă ar prezenta în mod sistematic informații false despre teritoriile pe care le controlează, a afirmat Volodimir Zelenski, în cadrul unei conferințe de presă din 10 noiembrie.

„Rușii au raportat că au ocupat jumătate din teritoriul Donbasului pe care noi îl controlăm”, a declarat liderul ucrainean. Zelenski a susținut că Putin primește informații care nu reflectă realitatea de pe teren și transmite, la rândul său, o imagine denaturată interlocutorilor americani.

„Problema este că Putin trăiește într-un spațiu informațional ușor diferit — o realitate diferită — și, desigur, declară Americii: «Ascultați, am nevoie de una, două, trei luni și vom ocupa complet partea de est a Ucrainei»”, a spus președintele ucrainean.

Calitatea trupelor rusești, în scădere

Pierderile ridicate au afectat și calitatea efectivelor trimise de Rusia pe front, precum și nivelul de pregătire al militarilor înainte de desfășurarea în luptă, a declarat Corpul 1 Azov pentru The Kyiv Independent.

În același timp, condițiile meteorologice nefavorabile pot favoriza temporar înaintarea trupelor ruse, deoarece reduc eficiența unităților ucrainene de drone.

„Acoperirea noroasă joasă și ceața limitează periodic capacitățile de recunoaștere și de atac ale dronelor Forțelor de Apărare, ceea ce permite grupurilor de infanterie inamice să avanseze mai activ”, a explicat unitatea ucraineană.

Statul Major General al Ucrainei a anunțat, pe 12 noiembrie, că Rusia a înregistrat 1.616.330 de pierderi de la începutul invaziei pe scară largă. Numai în octombrie, armata rusă ar fi pierdut 54.400 de militari, cel mai mare bilanț lunar din februarie 2022.

Cum sunt calculate pierderile rusești

Estimările ucrainene privind pierderile rusești se bazează, de regulă, pe analiza înregistrărilor video realizate de echipele de drone. Potrivit datelor citate, dronele de toate tipurile provoacă aproximativ 80% din totalul victimelor de ambele părți.

Echipele ucrainene de drone sunt recompensate pentru distrugerea confirmată a efectivelor și a echipamentelor militare ruse prin alocarea unor provizii militare suplimentare, în cadrul unui sistem de recompensare organizat pe o platformă internă.

Estimările externe privind numărul militarilor ruși uciși diferă însă considerabil. În septembrie, serviciile de informații britanice au estimat că aproximativ 500.000 de soldați ruși au fost uciși în luptă de la începutul invaziei pe scară largă.

În același timp, documente obținute de grupuri de hackeri din Belarus indicau un bilanț cuprins între 394.000 și 450.000 de militari ruși uciși în Ucraina.

Chiar și cele mai prudente estimări indică un număr extrem de ridicat de victime în rândul armatei ruse. Potrivit cifrelor Departamentului Apărării al SUA, bilanțul militarilor ruși uciși ar fi de aproape patru ori mai mare decât numărul total al soldaților americani căzuți în luptă în toate războaiele purtate de Statele Unite după 1945, estimat la aproximativ 101.885.