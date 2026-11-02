Analiză WatchDog // Cum recrutează Kremlinul mercenari din toată lumea pe Facebook

Detaliile acestor operațiuni, care arată atât tacticile rusești precum și breșele din sistemul de prevenție al META, au fost documentate într-o investigație realizată de către experții WatchDog.

Potrivit Institutului pentru Studiul Războiului (ISW), pierderile Rusiei depășesc recrutarea cu mii de oameni pe lună, iar Kremlinul evită o nouă mobilizare deschisă din cauza costului ei politic. Una dintre soluții este recrutarea în afara granițelor. Direcția Generală de Informații a Ministerului Apărării din Ucraina (DGI), a declarat că începând cu anul 2022, aproape 29.000 de străini au semnat contracte cu armata rusă, iar pentru 2026 Moscova și-a propus să mai racoleze cel puțin 18.500 de mercenari. Instituția susține că după ce 39 de state au obținut suspendarea racolării cetățenilor lor, structurile ruse s-au reorientat spre America de Sud, Asia Centrală și Africa.

În septembrie 2026, trei pagini de Facebook fără nicio legătură aparentă cu domeniul militar au difuzat în Republica Moldova un afiș în limba română: „Serviciu pe bază de contract — serviciu pentru bărbați adevărați”. Afișul promitea 482.000 de lei, un salariu lunar de până la 47.489 de lei și cetățenie rusă. În spatele lui se afla o ofertă de înrolare în armata rusă. Pornind de la acest caz, Comunitatea „WatchDog.MD” a analizat cum folosește Rusia reclamele de pe Facebook și Instagram pentru a racola străini, inclusiv moldoveni, pentru războiul împotriva Ucrainei.

Monitorizarea a acoperit perioada 29 iunie – 29 septembrie 2026 și s-a bazat pe arhiva publică META Ad Library. Au fost identificate patru reclame pentru Moldova, publicate de trei pagini, și 86 de reclame îndreptate spre alte țări. Pentru a vedea ce se întâmplă după click, au fost analizate site-urile la care trimit reclamele, formularele de înscriere și conturile de Telegram ale recrutorilor, inclusiv datele de înregistrare ale domeniilor și locul în care se află serverele.

Studiul arată că reclama este doar primul pas al racolării. Traseul are patru etape: reclama promite bani, cetățenie sau un loc de muncă (sau toate împreună); candidatul ajunge pe un site, pe un formular pe Facebook sau direct pe Telegram ori WhatsApp; recrutorul discută condițiile și plecarea; contractul se semnează abia în Rusia.

Ținem să precizăm că, aceste reclame rulează fără disclaimer, iar asta complică colectarea informațiilor publice despre cine a plătit reclamele și câți bani s-au alocat pentru ele. Constatăm că META ar trebui să-și revadă politicile pentru reclame, indiferent că e una politică sau comercială, pentru ca societatea civilă și autoritățile statelor să poată combate astfel de acțiuni de recrutare.

Paginile uzbece „Kasb o’rganing” arată cum funcționează mecanismul. Publicitatea oferă muncă la asamblarea dronelor și circa 50 000 de dolari, fără să pomenească armata. Site-urile promit „recrutare oficială în forțele de drone ale Rusiei”, dar susține că „participarea la lupte este exclusă”. Datele colectate de aceste site-uri ajung pe un server localizat în Düsseldorf, Germania. Faptul că pentru astfel de acțiuni este utilizată infrastructura unui stat membru UE, care este vizat tot mai des de atacurile hibride ale Federației Ruse, indică o breșă de securitate serioasă. În acest caz, Germania, dar și alte state UE împreună cu companiile digitale ar trebui să lanseze o serie de investigații despre cum Rusia utilizează serverele occidentale pentru acțiuni de recrutare a mercenarilor, dar și alte acțiuni hibride.

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